Трампу висунуть щонайменше одне звинувачення у злочині

Трамп став першим експрезидентом США, проти якого висунуть кримінальні звинувачення

Експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуть численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, включаючи щонайменше один кримінальний злочин. Ймовірно, що наступного тижня Трамп буде офіційно заарештований і постане перед судом.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела.

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Докладніше про справу Трампа

Велике журі Махеттена висунуло обвинувачення Дональду Трампу, що стало історичним підсумком після багатьох років розслідування його особистих, політичних та ділових справ. І хоча обвинувальний акт підготовлений, його оприлюднять лише наступного вівторка.

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала щонайменше $130 тисяч, хоча вони призначалися на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.

Покарання для Трампа

Наступного тижня Трампа офіційно заарештують і він постане перед судом у справі про "відкупні".

Як і будь-кого іншого, кому пред'являють звинувачення, Трампа сфотографують, знімуть відбитки пальців. Кайданки, скоріше за все, не вдягатимуть, адже він перебуватиме під захистом Секретної служби. Ймовірно, він звільнений того ж дня.

За законами штату Нью-Йорк за цей кримінальний злочин Трампу загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Реакція Трампа

Експрезидент США Трамп раніше заперечував будь-які правопорушення та критикував розслідування, назвав звинувачення "політичним переслідуванням". Передбачає, що це завдасть шкоди демократам у 2024 році.

Чинний же Президент США Джо Байден поки не коментує справу Дональда Трампа.

Нагадаємо, у США 51-річний Метью Клінгер отримав п’ять років умовного терміну під наглядом після зізнання у стрілянині по криптовалютному банкомату. Чоловік використовував пістолет.