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Трампу висунуть щонайменше одне звинувачення у злочині

1 квітня 2023 14:16
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Трамп став першим експрезидентом США, проти якого висунуть кримінальні звинувачення
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуть численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, включаючи щонайменше один кримінальний злочин. Ймовірно, що наступного тижня Трамп буде офіційно заарештований і постане перед судом. 

Про це повідомляє  Associated Press з посиланням на власні джерела.

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Докладніше про справу Трампа

Велике журі Махеттена висунуло обвинувачення Дональду Трампу, що стало історичним підсумком після багатьох років розслідування його особистих, політичних та ділових справ. І хоча обвинувальний акт підготовлений, його оприлюднять  лише наступного вівторка. 

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала щонайменше $130 тисяч, хоча вони призначалися на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. 

Покарання для Трампа

Наступного тижня Трампа офіційно заарештують і він постане перед судом у справі про "відкупні". 

Як і будь-кого іншого, кому пред'являють звинувачення, Трампа сфотографують, знімуть відбитки пальців. Кайданки, скоріше за все, не вдягатимуть, адже він перебуватиме під захистом Секретної служби. Ймовірно, він звільнений того ж дня.

За законами штату Нью-Йорк за цей кримінальний злочин Трампу загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Реакція Трампа

Експрезидент США Трамп раніше заперечував будь-які правопорушення та критикував розслідування, назвав звинувачення "політичним переслідуванням". Передбачає, що це завдасть шкоди демократам у 2024 році. 

Чинний же Президент США Джо Байден поки не коментує справу Дональда Трампа. 

Нагадаємо, у США 51-річний Метью Клінгер отримав п’ять років умовного терміну під наглядом після зізнання у стрілянині по криптовалютному банкомату. Чоловік використовував пістолет.

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