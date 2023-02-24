Россияне запретили Байдену посещать Пензу

Торжество маразма: российский губернатор запретил Байдену ездить в Пензу
Пензенский губернатор Олег Мельниченко распорядился запретить президенту США Джо Байдену и его семье въезд на территорию Пензенской области. Об этом Мельниченко сообщил в своем телеграм-канале.
"Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было", — написал он.
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Таким образом, президент Джо Байден оказался лишен уникальной возможности отдохнуть в Пензе, а также посетить такие всемирно известные культурные центры, как города Кузнецк, Заречный, пгт Мокшан, Нижний Ломов и Средняя Елюзань, входящие в состав Пензенской области.
Напомним, ранее МИД рф запретил въезд в россию голливудской звезде Джиму Керри, актрисе Кэтрин Винник (сериал "Викинги"), а также внуку Степана Бандеры Стефану.
Также осенью 2022 года Совет Евросоюза остановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме между россией и ЕС.
ФОТО: t.me/s/omelnichenko.