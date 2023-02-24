Росіяни заборонили Байдену відвідувати Пензу

Тріумф маразму: російський губернатор заборонив Байдену відвідувати Пензу
Пензенський губернатор Олег Мельниченко розпорядився заборонити президенту США Джо Байдену та його родині в'їзд на територію Пензенської області.
Про це Мельниченко повідомив у своєму телеграм-каналі.
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"Нам такі люди не потрібні. Пензенці завжди славилися своєю чуйністю до чужого лиха, добротою та чесністю. Усіх цих якостей у пана Байдена немає і ніколи не було", — написав він.
Таким чином, президента Джо Байден було позбавлено унікальної можливості відпочити в Пензі, а також відвідати такі всесвітньо відомі культурні центри, як міста Кузнецк, Зарічний, смт Мокшан, Нижній Ломов та Середня Елюзань, яківходять до складу Пензенської області.
Нагадаємо, раніше МЗС рф заборонило в'їзд у росію голлівудській зірці Джиму Керрі, актрисі Кетрін Винник (серіал "Вікінги"), а також онуку Степана Бандери Стефану.
Також восени 2022 року Рада Євросоюзу зупинила дію угоди про спрощений візовий режим між росією та ЄС.
ФОТО: t.me/s/omelnichenko.