Росіяни заборонили Байдену відвідувати Пензу

Як заявив чиновник, їм у Пензі такі люди не потрібні

Пензенський губернатор Олег Мельниченко розпорядився заборонити президенту США Джо Байдену та його родині в'їзд на територію Пензенської області.

Про це Мельниченко повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Нам такі люди не потрібні. Пензенці завжди славилися своєю чуйністю до чужого лиха, добротою та чесністю. Усіх цих якостей у пана Байдена немає і ніколи не було", — написав він.

Таким чином, президента Джо Байден було позбавлено унікальної можливості відпочити в Пензі, а також відвідати такі всесвітньо відомі культурні центри, як міста Кузнецк, Зарічний, смт Мокшан, Нижній Ломов та Середня Елюзань, яківходять до складу Пензенської області.

Нагадаємо, раніше МЗС рф заборонило в'їзд у росію голлівудській зірці Джиму Керрі, актрисі Кетрін Винник (серіал "Вікінги"), а також онуку Степана Бандери Стефану.

Також восени 2022 року Рада Євросоюзу зупинила дію угоди про спрощений візовий режим між росією та ЄС.

ФОТО: t.me/s/omelnichenko.