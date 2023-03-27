Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Трудовые мигранты из Катара остались без работы после Чемпионата мира по футболу arrow

Трудовые мигранты из Катара остались без работы после Чемпионата мира по футболу

27 марта 2023 16:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Они работают за копейки и живут в очень плохих условиях
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сотрудники Африки рассказывают, что они остались безработными в Катаре через 100 дней после завершения Чемпионата мира по футболу, несмотря на заявления, что после турнира будут лучшие права и условия трудовых мигрантов в стране.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Подробности

Издание опросило мужчин с так называемыми "бесплатными визами", по которым они должны найти себе работу. Многие говорят, что были без работы месяцами. Некоторые едва могут позволить себе есть. Другим так не хватает денег, что они вынуждены умолять о помощи своих бедных семей дома.

"Я не ел два дня", — говорит Абубакар из Гвинеи, не работавший после чемпионата мира.

"Иронично, не правда ли? Мы в самой богатой стране мира, но мы просим деньги в Африке", — говорит другой.

Работники из Нигерии очень возмущены, что их обманули. Они заплатили огромные суммы за въезд в Катар по карточкам Hayya, разрешением, необходимым для посещения страны во время чемпионата мира, а остались без ничего.

Отмечается, что агенты по трудоустройству в их стране лживо обещают им, что карты Hayya можно будет превратить в рабочие визы по прибытии. Срок действия карты недавно был продлен до 2024 года, но ее можно использовать только для туризма, оставляя жертвы в долгах, неспособных легально работать и пытаясь вернуться домой.

Напомним, в ноябре СМИ рассказали об условиях работы на ЧМ по футболу в Катаре. По данным журналистов, охранники, работающие в парке, который станет центром празднования футбольного чемпионата мира, работают за копейки. Также они живут в очень плохих условиях вне города.

Фото: The Guardian

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:30 рф устроила позорный суд над украинцем, — Лубинец

16:30 Пригожин против Пригожина: основатель ЧВК "Вагнер" назвал мужа Валерии "полным мудаком"

16:25 В Измаиле почтили память погибших 15 лет назад пограничников

Новина з відео

16:25 Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Запорожье и вручил военным награды

16:22 В "Жироне" рассказали, чего ждут от Цыганкова

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:12 В Киевской области объявили первый уровень опасности: чего следует ожидать от погоды

16:11 Экспорт дизтоплива из россии, несмотря на санкции, бьет рекорды: какие страны закупают больше всего

16:00 Уклонистам из Николаевской области объявили подозрение

Новина з відео

15:59 Джамала трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: видео из домашнего архива

15:43 ПриватБанк разрешил переводить средства с польских и немецких карточек через Приват24

Новина з відео

16:25 Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Запорожье и вручил военным награды

Новина з відео

15:59 Джамала трогательно поздравила старшего сына с днем рождения: видео из домашнего архива

Новина з відео

12:33 россия обстреляла Славянск: Зеленский показал разрушения

Новина з відео

12:10 Дантес впервые прокомментировал песню бывшей жены Дорофеевой и ее бойфренда Кацурина

Новина з відео

12:06 В Киеве правоохранители задержали мужчину, который запустил салют во дворе многоэтажки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:45 СБУ нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая готовила обстрелы по объектам Укрзализныци

Новина з відео

08:44В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно

Новина з відео

23:57 В спецподразделении Kraken рассказали об успешном ночном рейде под Соледаром

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

20:03 В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР

06:00Как привлечь путина к ответственности: история ордеров на арест глав государств

Эксклюзив

19:00Фрукты и овощи продолжают дорожать: актуальные цены на Одесском "Привозе"

18:10Парки вызывают стресс у мужчин, а узкие улицы — у женщин: как городские пространства влияют на людей

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Актуальное по теме

None 27 Март 16:29

рф устроила позорный суд над украинцем, — Лубинец

None 27 Март 16:29

Пригожин против Пригожина: основатель ЧВК "Вагнер" назвал мужа Валерии "полным мудаком"

None 27 Март 16:24

В Измаиле почтили память погибших 15 лет назад пограничников

None 27 Март 16:47

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Запорожье и вручил военным награды

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB