Трудовые мигранты из Катара остались без работы после Чемпионата мира по футболу

Они работают за копейки и живут в очень плохих условиях

Сотрудники Африки рассказывают, что они остались безработными в Катаре через 100 дней после завершения Чемпионата мира по футболу, несмотря на заявления, что после турнира будут лучшие права и условия трудовых мигрантов в стране.

Об этом пишет The Guardian.

Подробности

Издание опросило мужчин с так называемыми "бесплатными визами", по которым они должны найти себе работу. Многие говорят, что были без работы месяцами. Некоторые едва могут позволить себе есть. Другим так не хватает денег, что они вынуждены умолять о помощи своих бедных семей дома.

"Я не ел два дня", — говорит Абубакар из Гвинеи, не работавший после чемпионата мира.

"Иронично, не правда ли? Мы в самой богатой стране мира, но мы просим деньги в Африке", — говорит другой.

Работники из Нигерии очень возмущены, что их обманули. Они заплатили огромные суммы за въезд в Катар по карточкам Hayya, разрешением, необходимым для посещения страны во время чемпионата мира, а остались без ничего.

Отмечается, что агенты по трудоустройству в их стране лживо обещают им, что карты Hayya можно будет превратить в рабочие визы по прибытии. Срок действия карты недавно был продлен до 2024 года, но ее можно использовать только для туризма, оставляя жертвы в долгах, неспособных легально работать и пытаясь вернуться домой.

Напомним, в ноябре СМИ рассказали об условиях работы на ЧМ по футболу в Катаре. По данным журналистов, охранники, работающие в парке, который станет центром празднования футбольного чемпионата мира, работают за копейки. Также они живут в очень плохих условиях вне города.

Фото: The Guardian