Трудові мігранти з Катару залишилися без роботи після Чемпіонату світу з футболу

Вони працюють за копійки та живуть у дуже поганих умовах

Працівники з Африки розповідають, що вони залишилися безробітними в Катарі через 100 днів після завершення Чемпіонату світу з футболу, попри заяви, що після турніру будуть кращі права та умови трудових мігрантів у країні.

Про це пише The Guardian.

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Видання опитало чоловіків з так званими "безкоштовними візами", за якими вони повинні знайти собі роботу. Багато із них кажуть, що були без роботи місяцями. Деякі ледве можуть дозволити собі їсти. Іншим так бракує грошей, що вони змушені благати про допомогу своїх бідних сімей удома.

"Я не їв два дні", — каже Абубакар з Гвінеї, який не працював після чемпіонату світу.

"Іронічно, чи не так? Ми в найбагатшій країні світу, але ми просимо гроші в Африці", — каже інший.

Працівники з Нігерії страшенно обурені, що їх обдурили. Вони заплатили величезні суми за в’їзд до Катару за картками Hayya, дозволом, необхідним для відвідування країни під час чемпіонату світу, а залишились без нічого.

Зазначається, що агенти з працевлаштування в їхній країні брехливо обіцяють їм, що картки Hayya можна буде перетворити на робочі візи після прибуття. Термін дії картки нещодавно було продовжено до 2024 року, але її можна використовувати лише для туризму, залишаючи жертви в боргах, нездатних легально працювати та намагаючись повернутися додому.

Нагадаємо, у листопаді ЗМІ розповіли про умови роботи на ЧС з футболу в Катарі. За даними журналістів, охоронці, які працюють у парку, що стане центром святкування футбольного чемпіонату світу, працюють за копійки. Також вони живуть у дуже поганих умовах за межами міста.

Фото: The Guardian