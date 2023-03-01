"Это приведет к новым потерям невинных людей": чиновники США призывают Китай не поставлять оружие в рф

Генерал Пэт Райдер

Представители правительства США делают все возможное, чтобы помешать Китаю поставлять россии оружие, которое может быть использовано для покорения Украины. Чиновники внимательно следят за этим процессом.

Об этом сообщили на сайте Министерства обороны США.

В США следят за намерениями Китая поставлять оружие рф

Известно, что президент Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен говорили в последние несколько дней о том, чтобы препятствовать Китаю поставлять россии оружие.

"Высшие руководители правительства все говорили о потенциальных последствиях оказания Китаем летальной помощи россии. В настоящее время мы не видели, чтобы они это сделали. Но, опять же, мы будем продолжать внимательно следить за этим", — сказал спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.

Он добавил, что Минобороны США наоборот сосредотачивается на поставке Украине оборудования, необходимого для защиты от российского вторжения. А если Китай все-таки решит поставлять оружие, это без необходимости расширит этот конфликт.

"Это приведет к новым потерям невинных людей, поскольку россия продолжает вести войну против мирных граждан Украины", — подчеркнул генерал.

Напомним, недавно США пригрозили Китаю последствиями из-за поставок оружия в рф. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил свою обеспокоенность возможностью предоставления Китаем россии летальной помощи для использования в Украине, считая это шагом, который может иметь трагические последствия для народа Украины.

Кроме того, на заявления о поставках Китая оружия для россии ответил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что если Китай решится поставлять вооружение в россию, то это будет "большой и опасной ошибкой", которая противоречит позиции Пекина по мирному урегулированию войны в Украине.