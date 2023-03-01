"Это приведет к новым потерям невинных людей": чиновники США призывают Китай не поставлять оружие в рф
Представители правительства США делают все возможное, чтобы помешать Китаю поставлять россии оружие, которое может быть использовано для покорения Украины. Чиновники внимательно следят за этим процессом.
Об этом сообщили на сайте Министерства обороны США.
-
В Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину: детали
-
РФ выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов: как это повлияло на энергосистему
-
Политики в проекте "Лига Смеха": кого собрал бы в своей команде Владимир Дантес
-
В сети обнародовали зарплаты депутатов: кто получил 79 тыс. грн в месяц
-
Одесса заживлена по временным схемам, — Укрэнерго
-
В россии хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию в странах Запада"
-
Украл прицеп и удобрения: российскому военному объявили подозрение за грабежи на Черниговщине
-
В Киеве объявили воздушную тревогу: какая угроза
-
Эксперт сказал, что мешает украинским войскам пересечь границу с Беларусью
-
Когда закончится в Украине отопительный сезон: ответ Нафтогаза
В США следят за намерениями Китая поставлять оружие рф
Известно, что президент Джо Байден, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен говорили в последние несколько дней о том, чтобы препятствовать Китаю поставлять россии оружие.
"Высшие руководители правительства все говорили о потенциальных последствиях оказания Китаем летальной помощи россии. В настоящее время мы не видели, чтобы они это сделали. Но, опять же, мы будем продолжать внимательно следить за этим", — сказал спикер Пентагона генерал Пэт Райдер.
Он добавил, что Минобороны США наоборот сосредотачивается на поставке Украине оборудования, необходимого для защиты от российского вторжения. А если Китай все-таки решит поставлять оружие, это без необходимости расширит этот конфликт.
"Это приведет к новым потерям невинных людей, поскольку россия продолжает вести войну против мирных граждан Украины", — подчеркнул генерал.
Напомним, недавно США пригрозили Китаю последствиями из-за поставок оружия в рф. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс выразил свою обеспокоенность возможностью предоставления Китаем россии летальной помощи для использования в Украине, считая это шагом, который может иметь трагические последствия для народа Украины.
Кроме того, на заявления о поставках Китая оружия для россии ответил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что если Китай решится поставлять вооружение в россию, то это будет "большой и опасной ошибкой", которая противоречит позиции Пекина по мирному урегулированию войны в Украине.