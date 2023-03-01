"Це призведе до нових втрат невинних людей": чиновники США закликають Китай не постачати зброю до рф

Генерал Пет Райдер

Представники уряду США роблять усе можливе, щоб перешкодити Китаю постачати росії зброю, яка може бути використана для підкорення України. Чиновники уважно стежать за цим процесом.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони США.

У США стежать за намірами Китаю постачати зброю рф

Відомо, що президент Джо Байден, міністр оборони Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен говорили в останні кілька днів про те, щоб перешкоджати Китаю постачати росії зброю.

"Вищі керівники уряду всі говорили про потенційні наслідки надання Китаєм летальної допомоги росії. На цей час ми не бачили, щоб вони це зробили. Але, знову ж таки, ми продовжуватимемо уважно стежити за цим", — сказав речник Пентагону генерал Пет Райдер.

Він додав, що Міноборони США навпаки зосереджується на постачанні Україні обладнання, необхідного для захисту від російського вторгнення. А якщо Китай все-таки вирішить постачати зброю, "це без потреби розширить цей конфлікт".

"Це призведе до нових втрат невинних людей, оскільки росія продовжує вести війну проти мирних громадян України", — наголосив генерал.

Нагадаємо, нещодавно США пригрозили Китаю наслідками через постачання зброї до рф. Представник Державного департаменту США Нед Прайс висловив своє занепокоєння можливістю надання Китаєм рф летальної допомоги для використання в Україні, вважаючи це кроком, який може мати трагічні наслідки для народу України.

Окрім того, на заяви про постачання Китаю зброї для рф відповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що якщо Китай наважиться постачати озброєння до росії, то це буде "великою і небезпечною помилкою", яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.