"Это резня": Эрдоган осудил Израиль за бомбардировку Сектора Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что бомбардировка и блокада израильской армии Сектора Газа неравнозначны нападению ХАМАСа на страну. Он назвал ответ Израиля "резней".

Об этом пишет Reuters.

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Посредничество Турции

Отмечается, что в Анкаре было предложено выступить посредником между сторонами конфликта. Также Эрдоган и министр иностранных дел Турции провели разговор по телефону с региональными странами, США и другими.

Однако посол Израиля в Анкаре отметил, что пока еще рано говорить о посредничестве страны.

Что сказал Эрдоган

Во время выступления в парламенте Эрдоган отметил, что даже в войне есть "мораль", однако произошедшие на выходных события "очень серьезно" ее нарушили.

"Мешать людям удовлетворять свои самые необходимые потребности, бомбить жилье, где живут гражданские — короче говоря, вести конфликт, используя всевозможные позорные методы — это не война, это резня", — подчеркнул он.

Связи Турции с ХАМАС

В издании отмечают, что Турция в прошлом была на стороне палестинцев и приглашала к себе боевиков ХАМАС. Однако сейчас страна пытается улучшить отношения с Израилем после того, как они много лет враждовали.

"В отличие от Европейского Союза и США, Анкара не считает ХАМАС террористической организацией. Не обвиняя открыто Израиль, Турция заявила, что боевые действия являются следствием многолетней несправедливости в отношении палестинцев и что единственным путем к миру является создание суверенного палестинского государства в рамках решения о двух государствах", — отметили в сообщении.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя сравнивать войну в Украине и Израиле. По его словам, главной проблемой является то, что западным государствам будет сложно сосредоточиться на поддержке обеих стран.