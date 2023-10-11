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"Це різанина": Ердоган засудив Ізраїль за бомбардування Сектора Гази

11 жовтня 2023 16:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Це різанина": Ердоган засудив Ізраїль за бомбардування Сектора Гази
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: пресслужба президента РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що бомбардування та блокада ізраїльської армії Сектора Гази є нерівнозначними нападу ХАМАСу на країну. Він назвав відповідь Ізраїля "різаниною".

Про це пише Reuters.

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Посередництво Туреччини

Зазначається, що в Анкарі запропонували виступити посередником між сторонами конфлікту. Також Ердоган та міністр закордонних справ Туреччини провели розмови телефоном з регіональними країнами, США та іншими. 

Проте посол Ізраїля в Анкарі зауважив, що наразі ще рано говорити про посередництво країни.

Що сказав Ердоган

Під час виступу в парламенті Ердоган зазначив, що навіть у війні є "мораль", проте події, які відбулися на вихідних, "дуже серйозно" її порушили.

"Заважати людям задовольняти свої найнеобхідніші потреби, бомбити житло, де живуть цивільні — коротше кажучи, вести конфлікт, використовуючи всілякі ганебні методи — це не війна, це різанина", — наголосив він.

Зв'язки Туреччини з ХАМАС

У виданні наголошують, що Туреччина в минулому була на боці палестинців та запрошувала до себе бойовиків ХАМАСу. Проте зараз країна намагається покращити відносини з Ізраїлем після того, як вони багато років ворогували.

"На відміну від Європейського Союзу і США, Анкара не вважає ХАМАС терористичною організацією. Не звинувачуючи відкрито Ізраїль, Туреччина заявила, що бойові дії є наслідком багаторічної несправедливості щодо палестинців і що єдиним шляхом до миру є створення суверенної палестинської держави в рамках рішення про дві держави", — зазначили у повідомленні. 

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що не можна порівнювати війну в Україні та Ізраїлі. За його словами, найголовнішою проблемою є те, що західним державам буде складно зосередитися на підтримці обох країн.

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