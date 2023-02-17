Если у российской ИПСО есть дно, то вот оно

Спасти детей можно только в россии, где ум точно никому не нужен

Российские пропагандисты опубликовали интервью с мужчиной, который якобы сбежал из Нидерландов из-за того, что у него хотели отнять его одаренную дочь.

Мужчина на видео, представленный как литовский бизнесмен Кестутис Матулекас, ранее проживавший в Нидерландах, жалуется, что его четырехлетняя дочь Алиса якобы попала в секретную программу по поиску умных детей.

"Есть негласная по Европе программа "Розыск ума" для умных детей. Когда я узнал эту систему — это страшно. Нашего ребенка в два года заставили ходить в садик — заметили, она по ихним системам, по голландским, очень умная", — заявил он.

По его словам, в садике предложили обучать Алису по усиленной программе, а когда родители отказались, якобы предложили забрать ребенка в интернат для одаренных детей, где детям не дают общаться с родителями.

"Адвокат нас вызывает и говорит, мол, собирайте вещи немедленно, грузите все, что можете, продавайте все, что можете, и из Европы уезжаете. Есть негласная программа об изъятии вашего ребенка, эта программа уже запущена. Мы в ужасе, ночью спать не можем, каждого шороха боимся", — цитируют Матулекаса российские журналисты.

Чтобы спасти дочь от страшной участи, Матулекас увез семью из Нидерландов в Бобровский район Воронежской области — видимо, небезосновательно подозревая, что там девочке усиленное образование уж точно не грозит. Как уточняют воронежские СМИ, семья перебралась в россию "по программе переселения соотечественников".

Туда и обратно

Напомним, ранее российская пропаганда уже несколько раз раскручивала истории о россиянах, бегущих в рф с "загнивающего Запада". Так, в 2022 году российские СМИ писали о преподавательнице балета, которая 30 лет прожила в Италии и вернулась в родную Тюмень, чтобы "в сложные времена быть со своей страной". Однако уже к концу года женщина пришла к выводу, что времена оказались слишком сложными, и решила уехать назад в Италию.

"Я слишком многое идеализировала. Например, я думала, что россия впереди планеты всей по балету. А в Тюмени не оказалось ни одной приличной балетной школы", — пожаловалась она в одном из интервью.

Также бывшую россиянку не устроили холодный климат, низкая зарплата и отсутствие в Тюмени оливкового масла и итальянских вин.