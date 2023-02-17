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"Це таємна програма": російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

17 лютого 2023 17:22
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Якщо у російської ІПСО є дно, то ось воно
Врятувати дітей можна тільки в росії, де розум точно нікому не потрібний
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російські пропагандисти опублікували інтерв'ю з чоловіком, який нібито втік із Нідерландів через те, що у нього хотіли відібрати його обдаровану дочку. 

Чоловік на відео, представлений як литовський бізнесмен Кестутіс Матульокас, який раніше мещкав у Нідерландах, скаржиться, що його чотирирічна дочка Аліса нібито потрапила до секретної програми пошуку розумних дітей.

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"Є негласна по Європі програма "Розшук розуму" для розумних дітей. Коли я дізнався про цю систему — це страшно. Нашу дитину в два роки змусили ходити до дитсадка — помітили, вона за їхніми системами, за голландськими, дуже розумна", — заявив він.

За його словами, у дитсадку запропонували навчати Алісу за посиленою програмою, а коли батьки відмовилися, нібито запропонували забрати дитину до інтернату для обдарованих дітей, де дітям не дають спілкуватися з батьками.

"Адвокат нас викликає і каже, мовляв, збирайте речі негайно, вантажте все, що можете, продавайте все, що можете, і з Європи їдьте. Є таємна програма про вилучення вашої дитини, ця програма вже запущена. Ми нажахані, вночі спати не можемо, кожного шереху боїмося", — цитують Матульокаса російські журналісти.

Щоб врятувати доньку від страшної долі, Матульокас відвіз сім'ю з Нідерландів до Бобрівського району Воронезької області — мабуть, небезпідставно підозрюючи, що там дівчинці посилена освіта точно не загрожує. Як уточнюють воронезькі ЗМІ, сім'я перебралася до росії "за програмою переселення співвітчизників".

Туди і назад

Нагадаємо, раніше російська пропаганда вже декілька разів розкручувала історії про росіян, які біжать в росії з "загниваючого Заходу". Зокрема, у 2022 році російські ЗМІ писали про викладачку балету, яка 30 років прожила в Італії, але повернулася до рідної Тюмені, щоб "у складні часи бути зі своєю країною". Проте вже наприкінці року жінка дійшла висновку, що часи виявилися надто складними, і вирішила поїхати назад до Італії.

"Я дуже багато чого ідеалізувала. Наприклад, я гадала, що росія попереду всієї планети з балету. А в Тюмені не виявилося жодної пристойної балетної школи", — поскаржилася вона в одному з інтерв'ю.

Також колишню росіянку не влаштували холодний клімат, низька зарплата та відсутність у Тюмені оливкової олії та італійських вин.

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