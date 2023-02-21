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Совершенно секретно: реакция иностранных СМИ на визит Байдена в Киев

21 февраля 2023 18:00
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Иностранные СМИ о визите Байдена - интересные факты
Что пишут о визите Байдена в Украину за границей
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Едва ли не самое громкое событие года. Накануне президент США Джо Байден посетил Киев. Сюрприз удался на славу — ни одно международное издание не могло обойти его стороной, называя приезд смелым и показательным.

На что больше всего обращали внимание иностранные СМИ — читайте дальше.

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Под грифом "секретно"

Целая статья в The New York Times посвящена организации этой поездки. Ведь, как пишет издание, после Авраама Линкольна, выехавшего во время Гражданской войны на линию фронта под Вашингтоном, ни один действующий президент не находился в такой близости к боевым действиям. И хотя другие главы государств также посещали зоны конфликтов, они приезжали только на территории, полностью контролируемые американской армией.

The NYT пишет, что это была долгая и сююреалистическая поездка, ведь кардинально отличалась от предыдущих визитов Байдена в Украину. "В должности вице-президента он посещал ее шесть раз — трижды за полгода — прилетая американским самолетом, глядя в окно при дневном свете, чтобы увидеть достопримечательности Киева с высоты, — пишет издание. — Теперь он прокрадывался под покровом темноты, прибывая вскоре после восхода солнца."

Поездка планировалась месяцами, и знало о ней крайне ограниченное количество людей. То, с какой секретностью планировался сюрприз, также удивило СМИ. Ведь планировал президент посетить Польшу. Обычно, пишет издание, такие тайные остановки в визитах ставят на конец поездок, однако в этот раз решили посетить Киев перед Варшавой.

Джо Байден
Джо Байден на вокзале. Фото: Evan Vucci/Pool/REUTERS

Сам Джо Байден тоже отыграл свою шпионскую роль. "В субботу вечером они с Джилл Байден посетили мессу в Джорджтаунском университете, затем посетили Национальный музей американской истории и, наконец, поужинали в ресторане Red Hen, где насладились ригатони, которые считаются лучшими в столице страны. Когда супруги вернулись в Белый дом, большинство людей могли бы предположить, что они останутся там на ночь", — пишет The New York Times.

Ссылаясь на чиновника, имени которого не разглашают, издание сообщает, что у американского президента были проблемы со сном во время ночной поездки поездом в Киев. Вспоминал свои предыдущие визиты в Украину и читал историю столицы. На обратном пути в Польшу сон к нему так и не вернулся.

Джо Байден
Фото: Evan Vucci/Pool/REUTERS

Четкий сигнал

Сопровождали президента США в этой поездке только два журналиста, в отличие от стандартных пулов. Это была Сабрина Сиддики из The Wall Street Journal и Эван Уччи из The Associated Press.

В статье The AP визит Байдена в Украину называют "дерзким упреком президенту россии владимиру путину, который надеялся, что его военные быстро захватят Киев в течение нескольких дней".

Также издание пишет, что эта поездка имела целью еще раз подчеркнуть, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на общественное мнение относительно того, что помощь уменьшается и смягчается. "Для Зеленского символизм того, что президент США стоит бок о бок с ним на украинской земле накануне годовщины, имеет большое значение, поскольку он убеждает союзников предоставить более современное вооружение и активизировать его поставки", — пишет The Associated Press.

Байден Зеленський
Фото: Evan Vucci/Pool/REUTERS

Также в статье сообщается, что пока президент США находился на территории Украины, американские разведчики, включая радар воздушного базирования E-3 Sentry и электронный самолет RC-135W Rivet Joint, следили за Киевом из польского воздушного пространства.

Конечно, СМИ не смогли обойти стороной тот факт, что Байден с Зеленским прогуливались по Михайловской площади, когда в Киеве звучала сирена воздушной тревоги. BBC назвали это сценой, прибавившей драматизма. И вообще весь визит Байдена трактуют как четкий и понятный сигнал.

"В то время как другие мировые лидеры посещали Украину в течение последнего года, появление президента США в Киеве во время войны, в которой американские солдаты не воюют, является демонстрацией единства в то время, когда россия заявляет, что поддержка Украины со стороны Запада уменьшается", — пишет BBC.

Байден Зеленський
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

CNN охарактеризовали визит так: "Нет более мощного символа поражения владимира путина". Издание пишет, что приезд президента США в Украину является прямым сигналом неповиновения путину и важным знаком для украинцев. Кроме того, своим приездом Байден дает понять свою позицию и самим американцам, от которых также зависит продолжение военной поддержки Украины.

Эхо из болот

Российские СМИ, конечно же, также не обошли стороной приезд Байдена в Украину. Количество новостей о визите на их порталах в разы больше, чем на международных ресурсах.

В одном из их СМИ приезд Байдена в Киев назвали ничем иным, как попыткой "перебить повестку" президента рф на федеральном собрании. Конечно, месяцами планировать тайную и опасную поездку в Киев ради того, чтобы забрать на себя внимание с путина — это имеет смысл.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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