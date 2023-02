Іноземні ЗМІ про візит Байдена - цікаві факти

Що пишуть про візит Байдена в Україну за кордоном

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Ледь не найгучніша подія року. Президент США Джо Байден відвідав Київ. Сюрприз вдався на славу — жодне міжнародне видання не змогло його оминути, називаючи приїзд сміливим і показовим.

На що найбільше звертали увагу іноземні ЗМІ — читайте далі.

Під грифом "цілком таємно"

Ціла стаття в The New York Times присвячена організації цієї поїздки. Адже, як пише видання, після Авраама Лінкольна, який під час Громадянської війни виїхав на лінію фронту під Вашингтоном, жоден чинний президент не перебував у такій близькості до бойових дій. І хоча інші глави держав також відвідували зони конфліктів, вони приїздили лише на території, повністю контрольовані американською армією.

The NYT пише, що це була довга та сююреалістична поїздка, адже кардинально відрізнялась від попередніх візитів Байдена до України. "На посаді віцепрезидента він відвідував її шість разів — тричі за пів року — прилітаючи американським літаком, дивлячись у вікно при денному світлі, щоб побачити визначні пам'ятки Києва з висоти, — пише видання. — Тепер він прокрадався під покровом темряви, прибуваючи невдовзі після сходу сонця."

Поїздка планувалась місяцями, і знала про неї вкрай обмежена кількість людей. Те, з якою секретністю планувався сюрприз, також здивувало ЗМІ. Адже планував президент відвідати Польщу. Зазвичай, пише видання, такі таємні зупинки у візитах ставлять на кінець поїздок, однак цього разу вирішили завітати до Києва перед Варшавою.

Джо Байден на вокзалі. Фото: Evan Vucci/Pool/REUTERS

Сам Джо Байден теж відіграв свою шпигунську роль. "У суботу ввечері вони з Джилл Байден відвідали месу в Джорджтаунському університеті, потім завітали до Національного музею американської історії і, нарешті, повечеряли в ресторані Red Hen, де насолодилися рігатоні, які вважаються найкращими в столиці країни. Коли подружжя повернулося до Білого дому, більшість людей могли би припустити, що вони залишаться там на ніч", — пише The New York Times.

Посилаючись на високопосадовця, імені якого не розголошують, видання повідомляє, що американський президент мав проблеми зі сном під час нічної поїздки потягом до Києва. Згадував свої попередні візити до України та читав історію столиці. Дорогою назад до Польщі сон до нього так і не повернувся.

Фото: Evan Vucci/Pool/REUTERS

Чіткий сигнал

Супроводжували президента США в цій поїздці лише два журналіста, на відміну від стандартних пулів. Це була Сабріна Сіддікі з The Wall Street Journal та Еван Вуччі з The Associated Press.

У статті The AP візит Байдена до України називають "зухвалим докором президенту росії владіміру путіну, який сподівався, що його військові швидко захоплять Київ протягом декількох днів".

Також видання пише, що ця поїздка мала на меті вкотре підкреслити, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, незважаючи на суспільну думку щодо того, що допомога зменшується та пом'якшується. "Для Зеленського символізм того, що президент США стоїть пліч-о-пліч з ним на українській землі напередодні річниці, має велике значення, оскільки він переконує союзників надати більш сучасне озброєння та активізувати його постачання", — пише The Associated Press.

Фото: Evan Vucci/Pool/REUTERS

Також у статті повідомляється, що поки президент США перебував на території України, американські літаки-розвідники, включаючи радар повітряного базування E-3 Sentry та електронний літак RC-135W Rivet Joint, стежили за Києвом з польського повітряного простору.

Звісно, ЗМІ не змогли оминути й той факт, що Байден з Зеленським прогулювались Михайлівською площею, коли в Києві лунала сирена повітряної тривоги. BBC назвали це сценою, що додала драматизму. Та і загалом весь візит Байдена трактують як чіткий і зрозумілий сигнал.

"У той час як інші світові лідери відвідували Україну протягом останнього року, поява президента США в Києві під час війни, в якій американські солдати не воюють, є демонстрацією єдності в той час, коли росія заявляє, що підтримка України з боку Заходу зменшується", — пише BBC.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

CNN охарактеризували візит так: "Немає більш потужного символу поразки владіміра путіна." Видання пише, що приїзд президента США до України є прямим сигналом непокори путіну і важливим знаком для українців. Окрім цього, своїм приїздом Байден дає зрозуміти свою позицію і самим американцям, від яких також залежить продовження військової підтримки України.

Відлуння з болот

Російські ЗМІ, звісно ж, також не оминули приїзду Байдена в Україну. Кількість новин про візит на їхніх порталах в рази більша, ніж на міжнародних ресурсах.

В одному з їхніх ЗМІ приїзд Байдена до Києва назвали нічим іншим, як спробою "перебити повістку" президента рф на федеральних зборах. Звісно, місяцями планувати таємну та небезпечну поїздку до Києва заради того, щоб забрати на себе увагу з путіна — це має сенс.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich