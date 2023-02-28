У Газманова арестовали квартиры в Латвии и Италии

"Цинично заставляют платить комуналку": у российского "патриота" Газманова отняли квартиры в Европе
Российский певец-путинист Олег Газманов пожаловался на европейские санкции, из-за которых он лишился доступа к своим квартирам в Италии и Латвии.
По словам Газманова, недвижимость на территории стран враждебного НАТО он приобрел около 15 лет назад на "честно заработанные средства".
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"Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться. Цинично заставляют меня платить коммуналку!" — возмутился путинист в программе "Алена, блин!".
"В ЕС это объясняют тем, что они боятся, что я эту квартиру продам, а деньги направлю на поддержку СВО", — пожаловался Газманов.
Напомним, ранее Олег Газманов появился на пропутинском концерте в московских "Лужниках" в пуховике Prada стоимостью в треть миллиона рублей. Чтобы избежать неудобных вопросов, певец предусмотрительно заклеил логотип бренда на пуховике.
Также Газманов раскритиковал Аллу Пугачеву за ее антивоенную позицию — по словам певца, позиция Пугачевой противоречит интересам россии.