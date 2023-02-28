У Газманова заарештували квартири у Латвії та Італії

"Цинічно змушують платити комуналку": у російського "патріота" Газманова забрали квартири в Європі
Російський співак-путініст Олег Газманов поскаржився на європейські санкції, через які він втратив доступ до своїх квартир в Італії та Латвії.
За словами Газманова, нерухомість на території країн ворожого НАТО він придбав близько 15 років на "чесно зароблені кошти".
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"Це моя власність, я її купив, і тепер не маю права, як і в Латвії, продати цю квартиру, здати в оренду та користуватися. Цинічно змушують мене платити комуналку!" — обурився путініст у програмі "Алена, блин!".
"У ЄС це пояснюють тим, що вони бояться, що я цю квартиру продам, а гроші направлю на підтримку СВО", — поскаржився Газманов.
Нагадаємо, раніше Олег Газманов з'явився на пропутінському концерті в московських "Лужниках" у пуховику Prada вартістю у третину мільйона рублів. Щоб уникнути незручних питань, співак завбачливо заклеїв логотип бренду на пуховику.
Також Газманов розкритикував Аллу Пугачову за її антивоєнну позицію — за словами співака, позиція Пугачової суперечить інтересам росії.