У Газманова заарештували квартири у Латвії та Італії

При цьому купувати нерухомість у сонячному Барнаулі "есаул" чомусь не поспішає

Російський співак-путініст Олег Газманов поскаржився на європейські санкції, через які він втратив доступ до своїх квартир в Італії та Латвії.

За словами Газманова, нерухомість на території країн ворожого НАТО він придбав близько 15 років на "чесно зароблені кошти".

"Це моя власність, я її купив, і тепер не маю права, як і в Латвії, продати цю квартиру, здати в оренду та користуватися. Цинічно змушують мене платити комуналку!" — обурився путініст у програмі "Алена, блин!".

"У ЄС це пояснюють тим, що вони бояться, що я цю квартиру продам, а гроші направлю на підтримку СВО", — поскаржився Газманов.

Нагадаємо, раніше Олег Газманов з'явився на пропутінському концерті в московських "Лужниках" у пуховику Prada вартістю у третину мільйона рублів. Щоб уникнути незручних питань, співак завбачливо заклеїв логотип бренду на пуховику.

Також Газманов розкритикував Аллу Пугачову за її антивоєнну позицію — за словами співака, позиція Пугачової суперечить інтересам росії.