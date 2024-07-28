Среди погибших в Мали наемников ЧВКК "Вагнер" якобы есть автор-пропагандист Telegram-канала GreyZone "Пятисотый"

Туареги в Мали уничтожили наемников ЧВК "Вагнер" — ликвидирован известный пропагандист из РФ
Этнические туареги, которые сейчас борются против пришедшей к власти в Мали военной хунты, уничтожили десятки бойцов частной военной компании "Вагнер" и сбили вертолет военных. Среди погибших есть и пропагандист, автор канала Grey Zone с позывным "Пятисотый", прославлявшим наемников в Telegram.
О бое между наемниками и повстанцами 27 июля, в субботу сообщает Reuters.
Результат боя туарегов и военной хунты Мали
Повстанцы туарегов на севере Мали заявили, что они убили и ранили десятки солдат и наемников в течение двух дней боев у границы с Алжиром. В то же время, официальные вооруженные силы Мали заявили, что потеряли двух солдат, но убила около 20 повстанцев.
В Telegram на разных военных каналах распространяются фото и видео уничтоженной туарегами техники армии Мали и "вагнеровцев". Многие из этих видео очень откровенные и кровавые.
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Как пишут в Telegram так называемые российские военные коры и российские неонацистские каналы, среди погибших "вагнеровцев" был автор канала Grey Zone, освещавший операции наемников.
Интересно, что этот пропагандист активно участвовал в уничтожении "вагнеровцами" Бахмута и Авдеевки.
Чего добиваются туареги в Мали
Повстанческое движение туарегов недовольно тем, что к власти в Мали пришла военная хунта. Они стремятся к отделению и собственному государству, поэтому воюют с правительством. В свою очередь правительство Мали использует наемников типа "вагнеровцев".
Туареги создали организацию "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD). Туареги сражаются за отделение от Мали еще с 2012 года.
Напомним, что США ввели санкции против двух компаний, способствующих "преступной деятельности" ЧВК "Вагнер" на территории Африки.
Ранее мы писали, что СМИ показали видео, как украинские спецназовцы допрашивают "вагнеровцев" в Судане.
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