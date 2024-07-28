Серед загиблих в Малі найманців ПВК "Вагнер" нібито є автор-пропагандист Telegram-каналу GreyZone "П'ятисотий"

Туареги Малі. Фото: Mario Nawfal/Х

Етнічні туареги, що зараз борються проти військової хунти, що прийшла до влади в Малі, знищили десятки бійців приватної військової компанії "Вагнер" та збили гелікоптер військових. Серед загиблих є і пропагандист, автор каналу Grey Zone з позивним "П'ятисотий", що прославляв найманців в Telegram.

Про бій між найманцями та повстанцями 27 липня, у суботу повідомляє Reuters.

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Результат боїв туарегів та військової хунти Малі

Повстанці туарегів на півночі Малі заявили, що вони вбили та поранили десятки солдатів і найманців протягом двох днів боїв біля кордону з Алжиром. Водночас офіційні збройні сили Малі заявили, що втратили двох солдатів, але вбила близько 20 повстанців.

Знищенна машина ПВК "Вагнер". Фото: Telegram

В Telegram на різних військових каналах розповсюджуються фото і відео знищенної туарегами техніки армії Малі та "вагнерівців". Багато з цих відео дуже відверті та криваві.

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Уламки збитого гелікоптера військових

Як пишуть у Telegram так звані російські військкори та російські неонацистські канали, серед загиблих "вагнерівців" був автор каналу Grey Zone, що висвітлював операції найманців.

Цікаво, що цей пропагандист брав активну участь в знищенні "вагнерівцями" Бахмуту та Авдіївки.

На фото нібито знищенні бійці ПВК "Вагнер"

Чого добиваються туареги в Малі

Повстанський рух туарегів незадоволений тим, що до влади в Малі прийшла військова хунта. Вони прагнуть відокремлення та власної держави, тому воюють з урядом. Своєю чергою уряд Малі використовує найманців типу "вагнерівців".

Туареги створили організацію "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD). Туареги воюють за відокремлення від Малі ще з 2012 року.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти двох компаній, які сприяють "злочинній діяльності" ПВК "Вагнер" на території Африки.

Раніше ми писали, що ЗМІ показали відео, як українські спецпризначенці допитують "вагнерівців" у Судані.