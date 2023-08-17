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Туда ехать не стоит: в каком городе самый загрязненный воздух в мире

17 августа 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Туда ехать не стоит: в каком городе самый загрязненный воздух в мире
Столица Индонезии — Джакарта. Фото: CNN
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По последним данным экологов, самым загрязненным городом в мире считается столица Индонезии Джакарта. Жителям дышать этим воздухом очень опасно. Он может вызвать немало болезней, а начинается все с банального кашля.

Об этом пишет агентство CNN.

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Швейцарская компания IQAir обнародовала данные, свидетельствующие, что качество воздуха в Джакарте за последние недели ухудшилось и стало самым плохим в мире.

Министры этой страны заявили, что президент Джоко Видодо неделями боролся с кашлем, и предположили, что это может быть связано именно с ухудшением загрязнения воздуха в 10-миллионном городе.

"Президент Джоко Видодо попросил сделать конкретные шаги в течение недели. Он кашлял почти четыре недели и сказал, что никогда такого не испытывал", — сказал журналистам министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.

Сейчас в стране проверяют, не наблюдается ли рост заболеваний легких и респираторных заболеваний, таких как астма, в сильно загрязненных районах.

Правительство планирует перенести столицу в Нусантару в провинции Восточный Калимантан на острове Борнео, но до этого шага еще много лет и это не решит проблему загрязнения.

Напомним, метеорологические службы в Марокко зафиксировали рекордную для страны температуру. Отмечается, что температура воздуха в Марокко составила +50,4°C, о чем рассказали на метеорологической станции в Агадире на юге страны. Там подчеркнули, что такой показатель фиксируется впервые за всю историю метеонаблюдений.

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