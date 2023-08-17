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Туди їхати не варто: яке місто має найбільш забруднене повітря у світі

17 серпня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Туди їхати не варто: яке місто має найбільш забруднене повітря у світі
Столиця Індонезії — Джакарта. Фото: CNN
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За останніми даними екологів, найбільш забрудненим містом у світі вважається столиця Індонезії Джакарта. Мешканцям дихати цим повітрям дуже небезпечно. Воно моде викликати чимало хвороб, а починається усе з банального кашлю. 

Про це пише агенція CNN.

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Швейцарська компанія IQAir оприлюднила дані, які свідчать, що якість повітря в Джакарті за останні тижні погіршилась і стала найгіршою у світі.

Міністри цієї країни заявивли, що президент Джоко Відодо тижнями боровся з кашлем, і припустили, що це може бути пов’язано саме з погіршенням забруднення повітря в 10-мільйонному місті.

"Президент Джоко Відодо попросив зробити конкретні кроки протягом тижня. Він кашляв майже чотири тижні і сказав, що ніколи такого не відчував", — сказав журналістам міністр туризму та креативної економіки Індонезії Сандіага Уно.

Зараз в країні перевіряють, чи не спостерігається зростання захворювань легенів і респіраторних захворювань, таких як астма, у сильно забруднених районах.

Уряд планує перенести столицю в Нусантару, у провінції Східний Калімантан на острові Борнео, але до цього кроку ще багато років і це не вирішить проблему забруднення.

Нагадаємо, метеорологічні служби в Марокко зафіксували рекордну для країни температуру. Зазначається, що температура повітря в Марокко сягнула +50,4°C, про що розповіли на метеорологічній станції в Агадірі на півдні країни. Там наголосили, що такий показник фіксується вперше за всю історію метеоспостережень.

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