Турция оценила убытки от землетрясений в 80 млрд долларов
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи заявил, что ущерб от землетрясений в стране оценивается в 80 миллиардов долларов. Киришчи также сообщил, что Управлению водных ресурсов нанесен ущерб в размере 22 млрд лир (около 1,5 млрд долларов).
Об этом пишет Gazete Duvar.
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Землетрясение в Турции
По словам министра, землетрясение сильно ударило по экспорту 11 провинций в зоне землетрясения, что привело к снижению экспорта с 2,947 млрд долларов до 1,783 млрд долларов.
Полиция Турции также арестовала 188 человек, которые несут ответственность за разрушенные здания во время землетрясений.
Примечательно, что землетрясения в Турции привели к разрушению многих зданий и инфраструктуры в зоне землетрясения и причинили значительный ущерб экономике Турции. В связи с этим, турецкие власти начали масштабную реконструкцию и восстановление инфраструктуры в зоне землетрясения, чтобы помочь людям, пострадавшим от катастрофы.
Напомним, ранее мы писали, что возле Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение шкалой в 6,6 балла.
Это уже второе землетрясение в районе Новой Зеландии за последний месяц. Первое землетрясение произошло 15 февраля возле Веллингтона. Его магнитуда составляла 6,1 балла на глубине 48 км. Землетрясение ощущалось в Окленде и Крайстчерче.