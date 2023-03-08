Туреччина оцінила збитки від землетрусів у 80 млрд доларів

Землетрус у Туреччині

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіта Кірішчі заявив, що збитки від землетрусів у країні оцінюються у 80 мільярдів доларів. Кирішчі також повідомив, що Управлінню водних ресурсів завдано збитків у розмірі 22 млрд лір (близько 1,5 млрд доларів).

Про це пише Gazete Duvar.

Землетрус у Туреччині

За словами міністра, землетрус сильно вдарив по експорту 11 провінцій у зоні землетрусу, що призвело до зниження експорту з 2,947 млрд доларів до 1,783 млрд доларів.

Поліція Туреччини також заарештувала 188 осіб, які відповідають за зруйновані будівлі під час землетрусів.

Примітно, що землетруси в Туреччині призвели до руйнування багатьох будівель та інфраструктури в зоні землетрусу та завдали значної шкоди економіці Туреччини. У зв'язку з цим, турецька влада розпочала масштабну реконструкцію та відновлення інфраструктури в зоні землетрусу, щоб допомогти людям, які постраждали від катастрофи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що біля Нової Зеландії зафіксували потужний землетрус шкалою 6,6 бала.

Це вже другий землетрус у районі Нової Зеландії за останній місяць. Перший землетрус стався 15 лютого біля Веллінгтона. Його магнітуда становила 6,1 бала на глибині 48 км. Землетрус відчувався в Окленді та Крайстчерчі.