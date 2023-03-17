Турция отказалась обслуживать самолеты из россии и Беларуси: подробности

Российские самолеты не могут заправляться в Турции

В Турции с 16 марта не будут заправлять и обслуживать более 20 самолетов Airbus и Boeing авиакомпаний из россии и Белоруссии.

Об этом сообщило профильное издание Airporthaber по итогам решения Министерства таможни и торговли Турции.

Каких авиакомпаний касаются ограничения

Турция приостановила услуги для грузовых, коммерческих и чартерных самолетов. Ограничение коснется и самолетов, состоящих на 25% из деталей производства США и направляющихся в россию и Беларусь.

Согласно документу, под ограничения подпадают борта компаний "Аэрофлот", S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, "Россия", "Ямал" и "Белавиа".

С чем связано решение Турции

Турецкий портал TurizmGuncel добавляет, что соответствующую просьбу турецкой стороне направил Минфин США 14 марта. Самолеты россии, вылетев из Турции без заправки, совершают посадку в Сочи, заправляются и продолжают путь.

В то же время самолетам под флагом Турции нельзя покупать топливо у находящихся под санкциями российских нефтяных компаний "Газпром" и "Лукойл", отметил портал.

Собеседники газеты "Коммерсант" подтвердили отказ в заправке бортов из россии в Стамбуле и заявил о работе над решением проблемы. По данным издания, Турция внесла в "черный список" 44 российских самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что российский авиационный сектор больше всего пострадал от санкций западных стран из-за войны, которую россия начала против Украины. В первые дни 2023 года самолеты российских авиалиний попали в ситуации, когда им пришлось экстренно приземляться.