Туреччина відмовилася обслуговувати літаки із росії та Білорусі: подробиці

Російські літаки не можуть заправлятися у Туреччині

У Туреччині з 16 березня не заправлятимуть та обслуговуватимуть понад 20 літаків Airbus та Boeing авіакомпаній з росії та Білорусі.

Про це повідомило профільне видання Airporthaber за підсумками рішення Міністерства митниці та торгівлі Туреччини.

Яких авіакомпаній стосуються обмеження

Туреччина зупинила послуги для вантажних, комерційних та чартерних літаків. Обмеження торкнеться і суден, що складаються на 25% з деталей виробництва США і прямують до росії та Білорусі.

Згідно з документом, під обмеження потрапляють борти компаній "Аерофлот", S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, "Росія", "Ямал" та "Белавіа".

З чим пов'язане рішення Туреччини

Турецький портал TurizmGuncel додає, що відповідне прохання турецькій стороні направив Мінфін США 14 березня. Літаки рф, вилетівши з Туреччини без заправки, здійснюють посадку в Сочі, заправляються і продовжують шлях.

Водночас літакам під прапором Туреччини не можна купувати паливо у російських нафтових компаній "Газпром" та "Лукойл", які перебувають під санкціями, зазначив портал.

Співрозмовники газети "Комерсант" підтвердили відмову у заправці бортів із рф у Стамбулі та заявив про роботу над вирішенням проблеми. За даними видання, Туреччина внесла до "чорного списку" 44 російські літаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський авіаційний сектор найбільше постраждав від санкцій західних країн через війну, яку рф розпочала проти України. У перші дні 2023 року літаки російських авіаліній потрапили у ситуації, коли їм довелось екстрено приземлятись.