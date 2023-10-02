Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow "Турция уже ничего не ждет": Эрдоган раскритиковал Европейский Союз arrow

"Турция уже ничего не ждет": Эрдоган раскритиковал Европейский Союз

2 октября 2023 21:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Турция уже ничего не ждет": Эрдоган раскритиковал Европейский Союз
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: aa.com.tr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказал недовольство по отношению к Евросоюзу за продолжительное ожидание вступления своей страны в этот блок. Об этом президент сообщил в рамках заседания парламента.

Об этом пишет DW.

Читайте также:

Эрдоган раскритиковал Европейский Союз

Эрдоган подчеркнул, что Турция больше ничего не ждет от Евросоюза, который держал их в ожидании на пороге в течение 40 лет.

"Мы исполнили все наши обязательства перед ЕС, в то время как они не смогли выполнить почти ни одного своего", — выразил свое разочарование он.

Также сообщается, что турецкий глава государства также подчеркнул, что не собирается "выдвигать какие-либо новые требования или условия" для присоединения его страны к Евросоюзу.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что его страна активизирует усилия по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Он также сказал, что будет продолжаться работа по возобновлению зернового соглашения.

Также мы сообщали, что Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении договоренностей и намекнул на то, что Анкара может продолжить блокировать вступление страны в НАТО. Однако еще на Вильнюсском саммите в июле турецкий лидер обещал ратифицировать заявку осенью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз