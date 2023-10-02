"Турция уже ничего не ждет": Эрдоган раскритиковал Европейский Союз
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган высказал недовольство по отношению к Евросоюзу за продолжительное ожидание вступления своей страны в этот блок. Об этом президент сообщил в рамках заседания парламента.
Об этом пишет DW.
Эрдоган раскритиковал Европейский Союз
Эрдоган подчеркнул, что Турция больше ничего не ждет от Евросоюза, который держал их в ожидании на пороге в течение 40 лет.
"Мы исполнили все наши обязательства перед ЕС, в то время как они не смогли выполнить почти ни одного своего", — выразил свое разочарование он.
Также сообщается, что турецкий глава государства также подчеркнул, что не собирается "выдвигать какие-либо новые требования или условия" для присоединения его страны к Евросоюзу.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Генассамблее ООН заявил, что его страна активизирует усилия по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Он также сказал, что будет продолжаться работа по возобновлению зернового соглашения.
Также мы сообщали, что Эрдоган обвинил Швецию в невыполнении договоренностей и намекнул на то, что Анкара может продолжить блокировать вступление страны в НАТО. Однако еще на Вильнюсском саммите в июле турецкий лидер обещал ратифицировать заявку осенью.