"Туреччина вже нічого не чекає": Ердоган розкритикував Європейський Союз

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: aa.com.tr

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив невдоволення щодо Євросоюзу за тривале очікування вступу своєї країни до цього блоку. Про це президент повідомив у рамках засідання парламенту.

Про це пише DW.

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Ердоган підкреслив, що Туреччина більше нічого не чекає від Євросоюзу, який тримав їх в очікуванні на порозі протягом 40 років.

"Ми виконали всі наші зобов'язання перед ЄС, тоді як вони не змогли виконати майже жодного свого", — висловив своє розчарування він.

Також повідомляється, що турецький глава держави також наголосив, що не збирається "виносити будь-які нові вимоги чи умови" для приєднання його країни до Євросоюзу.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на Генасамблеї ООН заявив, що його країна активізує зусилля щодо припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України. Він також сказав, що продовжуватиметься робота щодо відновлення зернової угоди.

Також ми повідомляли, що Ердоган звинуватив Швецію в невиконанні домовленостей і натякнув, що Анкара може продовжити блокувати вступ країни до НАТО. Проте ще на Вільнюському саміті у липні турецький лідер обіцяв ратифікувати заявку восени.