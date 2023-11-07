Турция запретила продажу Coca-Cola и продукцию Nestle — в чем причина

Бутылки Coca-Cola в руке. Фото: росСМИ

Турецкий парламент объявил о запрете товаров Coca-Cola и Nestle в своих кафе и столовых. Это связано с обвинениями в том, что данные корпорации оказывают поддержку Израилю.

Об этом сообщает Reuters.

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В официальном заявлении законодательного органа Турции упоминается, что из ассортимента питательных учреждений исключаются продукты фирм, встающих на сторону Израиля.

При этом конкретные названия исключенных из продажи компаний не были приведены в заявлении.

Отмечается, что решение было принято председателем парламента Нуманом Куртулмусом в знак солидарности с народными призывами к бойкоту изделий предприятий, которые открыто высказались в поддержку, по мнению активистов, израильских военных действий и смертей мирных жителей в Газе.

Источник внутри парламента подтвердил, что из меню кулинарных точек были убраны напитки Coca-Cola и растворимый кофе от Nestle.

Издание Daily Sabah пишет, что государственные органы, академические учреждения и местные власти в нескольких областях уже начали отказываться от товаров, произведенных в Израиле. Это привело к сокращению объема торговли между Израилем и Турцией на семь процентов в сравнении с предыдущим годом.

Напомним, что Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Газа должна быть частью независимого, суверенного палестинского государства после окончания войны Израиля и ХАМАС. Более того, Анкара не будет поддерживать никаких планов "постепенного вычеркивания палестинцев" из истории.