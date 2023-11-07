Туреччина заборонила продаж Coca-Cola та продукцію Nestle — у чому причина

Пляшки Coca-Cola у руці. Фото: росЗМІ

Турецький парламент оголосив про заборону товарів Coca-Cola та Nestle у своїх кафе та їдалень. Це пов'язано зі звинуваченнями в тому, що ці корпорації надають підтримку Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

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В офіційній заяві законодавчого органу Туреччини згадується, що з асортименту поживних установ виключаються продукти фірм, що постають на бік Ізраїлю.

При цьому конкретні назви виключених із продажу компаній не були наведені у заяві.

Зазначається, що рішення було ухвалене головою парламенту Нуманом Куртулмусом на знак солідарності з народними закликами до бойкоту виробів підприємств, які відкрито висловилися на підтримку, на думку активістів, ізраїльських бойових дій та смертей мирних жителів у Газі.

Джерело всередині парламенту підтвердило, що з меню кулінарних точок було прибрано напої Coca-Cola і розчинну каву від Nestle.

Видання Daily Sabah пише, що державні органи, академічні установи та місцева влада в кількох областях вже почали відмовлятися від товарів, вироблених в Ізраїлі. Це призвело до скорочення обсягу торгівлі між Ізраїлем та Туреччиною на сім відсотків порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, що Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що Газа має бути частиною незалежної, суверенної палестинської держави після закінчення війни Ізраїлю та ХАМАС. Щобільше, Анкара не підтримуватиме жодних планів "поступового викреслення палестинців" з історії.