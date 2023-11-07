Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Туреччина заборонила продаж Coca-Cola та продукцію Nestle — у чому причина arrow

Туреччина заборонила продаж Coca-Cola та продукцію Nestle — у чому причина

7 листопада 2023 23:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Туреччина заборонила продаж Coca-Cola та продукцію Nestle — у чому причина
Пляшки Coca-Cola у руці. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Турецький парламент оголосив про заборону товарів Coca-Cola та Nestle у своїх кафе та їдалень. Це пов'язано зі звинуваченнями в тому, що ці корпорації надають підтримку Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Заборона Coca-Cola та продукції Nestle у Туреччині

В офіційній заяві законодавчого органу Туреччини згадується, що з асортименту поживних установ виключаються продукти фірм, що постають на бік Ізраїлю.

При цьому конкретні назви виключених із продажу компаній не були наведені у заяві.

Зазначається, що рішення було ухвалене головою парламенту Нуманом Куртулмусом на знак солідарності з народними закликами до бойкоту виробів підприємств, які відкрито висловилися на підтримку, на думку активістів, ізраїльських бойових дій та смертей мирних жителів у Газі.

Джерело всередині парламенту підтвердило, що з меню кулінарних точок було прибрано напої Coca-Cola і розчинну каву від Nestle.

Видання Daily Sabah пише, що державні органи, академічні установи та місцева влада в кількох областях вже почали відмовлятися від товарів, вироблених в Ізраїлі. Це призвело до скорочення обсягу торгівлі між Ізраїлем та Туреччиною на сім відсотків порівняно з попереднім роком.

Нагадаємо, що Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що Газа має бути частиною незалежної, суверенної палестинської держави після закінчення війни Ізраїлю та ХАМАС. Щобільше, Анкара не підтримуватиме жодних планів "поступового викреслення палестинців" з історії.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі