Турция нанесла авиаудары по северному Ираку: что случилось
В воскресенье, 1 октября, Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и заявила, что уничтожила 20 объектов запрещенной в стране курдской группировки. Это произошло после теракта в Анкаре.
Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
Удары Турции по северному Ираку
В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены в соответствии с правом на самооборону.
"С целью ликвидации террористических угроз, а также для обеспечения безопасности границ Турции, 1 октября 2023 года в 21:00 в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, были нанесены авиаудары по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль Гара на севере Ирака", — говорится в сообщении.
Там также рассказали, что в результате уничтожено в общей сложности 20 целей организации. Это пещеры, приюты, бункеры, укрытия и склады, используемые членами Рабочей партии Курдистана и в которых, вероятно, прятались ее высокопоставленные представители. В Минобороны Турции подчеркнули, что борьба будет продолжаться до последнего террориста.
Напомним, 1 октября в Анкаре, Турция, двое террористов совершили взрыв возле главного управления безопасности МВД. Один из них был ликвидирован, другой взорвал себя сам.