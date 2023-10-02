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Турция нанесла авиаудары по северному Ираку: что случилось

2 октября 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Турция нанесла авиаудары по северному Ираку: что случилось
Турецкие военные. Фото: Анадола
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 1 октября, Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и заявила, что уничтожила 20 объектов запрещенной в стране курдской группировки. Это произошло после теракта в Анкаре.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

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В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены в соответствии с правом на самооборону.

"С целью ликвидации террористических угроз, а также для обеспечения безопасности границ Турции, 1 октября 2023 года в 21:00 в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из статьи 51 Устава ООН, были нанесены авиаудары по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль Гара на севере Ирака", — говорится в сообщении.

Там также рассказали, что в результате уничтожено в общей сложности 20 целей организации. Это пещеры, приюты, бункеры, укрытия и склады, используемые членами Рабочей партии Курдистана и в которых, вероятно, прятались ее высокопоставленные представители. В Минобороны Турции подчеркнули, что борьба будет продолжаться до последнего террориста.

Напомним, 1 октября в Анкаре, Турция, двое террористов совершили взрыв возле главного управления безопасности МВД. Один из них был ликвидирован, другой взорвал себя сам.

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