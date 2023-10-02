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Туреччина завдала авіаударів по північному Іраку: що трапилось

2 жовтня 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Туреччина завдала авіаударів по північному Іраку: що трапилось
Турецькі військові. Фото: Анадолу
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 1 жовтня, Туреччина завдала авіаударів на півночі Іраку та заявила, що знищила 20 об'єктів забороненого в країні курдського угруповання. Це трапилося після теракту в Анкарі.

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Туреччини.

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У відомстві наголосили, що ударів було завдано відповідно до права на самооборону.

"З метою ліквідації терористичних загроз, а також для гарантування безпеки кордонів Туреччини, 1 жовтня 2023 року о 21:00 відповідно до права на самооборону, що випливає зі статті 51 Статуту ООН, було завдано авіаударів по об'єктах терористів у районах Метіна, Хакурк, Кандиль Гара на півночі Іраку", — йдеться у повідомленні.

Там також розповіли, що як наслідок — знищено загалом 20 цілей організації. Це печери, притулки, бункери, укриття та склади, що використовуються членами Робітничої партії Курдистану та в яких, ймовірно, ховалися її високопоставлені представники. У Міноборони Туреччини наголосили, що боротьба триватиме до останнього терориста.

Нагадаємо, 1 жовтня в Анкарі, Туреччина, двоє терористів здійснили вибух біля головного управління безпеки МВС. Одно з них ліквідували, інший підірвав себе сам.

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