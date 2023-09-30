Турецкая компания, производящая БпЛА Bayraktar, инвестирует $100 млн в проекты в Украине

Baykar строит завод в Украине. Фото: baykardefence.com

Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует $100 млн в три проекта в Украине. Денежные средства пойдут на строительство завода по производству беспилотников, создание сервисного центра для дронов, а также размещение главного офиса компании.

Об этом во время Международного форума оборонных индустрий сообщил гендиректор Baykar Халюк Байрактар.

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По его словам, средства пойдут на строительство завода по производству беспилотников, создание сервисного центра для дронов, а также размещение головного офиса компании.

В то же время строительство завода уже началось — его планируют завершить через 1,5 года. Более того, согласно планам, на заводе будет 300 рабочих мест.

Байрактар подчеркнул, что производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку Украина обладает уникальными технологиями по производству двигателей, а турецкая сторона — беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.

Ранее мы сообщали, что на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан" провели инструкторско-методические занятия — там использовали "Байрактары" и "Джавелины".

Напомним, российский истребитель Су-27 попытался сбить украинский беспилотник Bayraktar TB-2 над Черным морем вблизи временно оккупированного Крыма. Видео показывает, как истребитель использует реактивную струю для атаки на Bayraktar, но безуспешно.