Турецкая компания, производящая БпЛА Bayraktar, инвестирует $100 млн в проекты в Украине
Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует $100 млн в три проекта в Украине. Денежные средства пойдут на строительство завода по производству беспилотников, создание сервисного центра для дронов, а также размещение главного офиса компании.
Об этом во время Международного форума оборонных индустрий сообщил гендиректор Baykar Халюк Байрактар.
На что направят средства компании Baykar
По его словам, средства пойдут на строительство завода по производству беспилотников, создание сервисного центра для дронов, а также размещение головного офиса компании.
В то же время строительство завода уже началось — его планируют завершить через 1,5 года. Более того, согласно планам, на заводе будет 300 рабочих мест.
Байрактар подчеркнул, что производство будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку Украина обладает уникальными технологиями по производству двигателей, а турецкая сторона — беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.
Ранее мы сообщали, что на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий лан" провели инструкторско-методические занятия — там использовали "Байрактары" и "Джавелины".
Напомним, российский истребитель Су-27 попытался сбить украинский беспилотник Bayraktar TB-2 над Черным морем вблизи временно оккупированного Крыма. Видео показывает, как истребитель использует реактивную струю для атаки на Bayraktar, но безуспешно.