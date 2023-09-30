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Турецька компанія, яка виробляє БпЛА Bayraktar, інвестує $100 млн у проєкти в Україні

30 вересня 2023 11:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Турецька компанія, яка виробляє БпЛА Bayraktar, інвестує $100 млн у проєкти в Україні
Baykar будує завод в Україні. Фото: baykardefence.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Турецька компанія Baykar, яка виробляє бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує $100 млн у три проєкти в Україні. Кошти підуть на будівництво заводу з виробництва безпілотників, створення сервісного центру для дронів, а також розміщення головного офісу компанії.

Про це під час Міжнародного форуму оборонних індустрій повідомив гендиректор Baykar Халюк Байрактар.

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За його словами, кошти підуть на будівництво заводу з виробництва безпілотників, створення сервісного центру для дронів, а також розміщення головного офісу компанії.

Водночас будівництво заводу вже розпочалося — його планують завершити за 1,5 роки. Ба більше, відповідно до планів, на заводі буде 300 робочих місць.

Байрактар наголосив, що виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона — безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни.

Раніше ми повідомляли, на полігоні Міжвидового центру підготовки військових частин та підрозділів "Широкий лан" провели інструкторсько-методичні заняття — там використовували "Байрактари" та "Джавеліни".

Нагадуємо, російський винищувач Су-27 спробував збити український безпілотник Bayraktar TB-2 над Чорним морем поблизу тимчасово окупованого Криму. Відео показує, як винищувач використовує реактивний струмінь для атаки на Bayraktar, але безуспішно.

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