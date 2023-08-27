"Туризм исчез": как россияне "страдают" без отдыха в оккупированном Крыму

Российские туристы в оккупированном Крыму. Фото: krymr.org (RFE/RL)

Из-за украинского контрнаступления российские туристы уже не могут безопасно отдыхать во временно оккупированном Крыму, как это было до полномасштабного вторжения. Ведь в последние дни полуостров испытывает много атак беспилотниками.

Об этом пишет CNN.

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Отмечается, что на протяжении последних месяцев мосты, ведущие из России в Крым и оккупированные южные территории, подвергались постоянным ударам.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, такие атаки будут продолжаться и дальше.

Покой для россиян закончился

Журналисты CNN анонимно пообщались с россиянкой Светланой, ранее работавшей в Крыму в туристическом агентстве. Она говорит, что из-за постоянных угроз она осталась без работы.

"Недавно снова поехала туда в надежде, что все скоро закончится и они о чем-то договорятся, чтобы прекратить конфликт. Но я осталась на четыре месяца и поняла, что в ближайшее время ничего не закончится. Туризм исчез. В прошлом году стало меньше туризма, а в этом году он совсем исчез. В прошлом году туристы отменяли бронирование, когда все начиналось, а в этом году даже не бронировали", — отметила женщина.

Поэтому местные туроператоры и гостиницы делают большие скидки на экскурсии, чтобы туристов становилось больше.

В свою очередь, по информации Российского союза туриндустрии, летом 2023 года цены на гостиницы в Крыму упали на 30%, сравнивая с прошлым годом.

По словам Светланы, львиная доля людей бронируют номера в дешевых отелях или приезжают с палатками.

"Я так устала от постоянных военных самолетов над головой, от постоянных военных в городе, от раненых, от этих бедных людей, которые бегут с перепуганными глазами, от военной техники, которая несколько раз чуть не раздавила меня", — подчеркнула женщина, когда вспомнила случай, как БТР чуть не столкнулся с ее автомобилем.

Уровень туризма до большой войны

Стоит добавить, что открытие Крымского моста в 2018 году значительно улучшило уровень туризма в оккупированном полуострове, ведь россияне могли спокойно ездить с территории РФ на отдых.

Запрет на отдых для россиян

Однако после того, как российский диктатор начал полномасштабное вторжение в Украину, многие западные страны запретили въезд для российских туристов. Поэтому Крым вновь стал их главным курортом.

"Люди едут в Крым, потому что Европа закрыта и в Турции сейчас очень дорогие цены. Где еще мы можем отдохнуть? Сочи (город-курорт в России) многолюдный (и имеет) безумные цены. Нам больше некуда (ехать), поэтому люди едут в Крым", — сказала россиянка.

В то же время Керченский мост стал мишенью для украинских военных, поэтому спокойно отдохнуть в оккупированном Крыму россиянам уже не получится.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о защите россиян временно оккупированного Крыма. По его словам, полуостров становится менее защищенным. Это позволит Украине вернуть Крым.