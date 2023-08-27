"Туризм зник": як росіяни "страждають" без відпочинку в окупованому Криму

Російські туристи в окупованому Криму. Фото: krymr.org (RFE/RL)

Через український контрнаступ російські туристи вже не мають змоги безпечно відпочивати у тимчасово окупованому Криму, як це було до повномасштабного вторгнення. Адже останніми днями півострів зазнає багато атак безпілотниками.

Про це пише CNN.

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Вплив безпілотників

Зазначається, що впродовж останніх місяців мости, які ведуть з Росії до Криму та окупованих південних територій, зазнавали постійних ударів.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, такі атаки триватимуть й надалі.

Спокій для росіян закінчився

Журналісти CNN анонімно поспілкувалися з росіянкою Світланою, яка раніше працювала в Криму в туристичному агентстві. Вона каже, що через постійні загрози вона залишилася без роботи.

"Нещодавно знову поїхала туди в надії, що все скоро закінчиться і вони про щось домовляться, щоб припинити конфлікт. Але я залишилася на чотири місяці і зрозуміла, що найближчим часом нічого не закінчиться. Туризм зник. Минулого року стало менше туризму, а цього року він зовсім зник. Минулого року туристи скасовували бронювання, коли все починалося, а цього року навіть не бронювали", — зазначила жінка.

Через це місцеві туроператори й готелі роблять великі знижки на екскурсії, аби туристів ставало більше.

Своєю чергою, за інформацією Російського союзу туріндустрії, влітку 2023 року ціни на готелі в Криму впали на 30%, порівнюючи з минулим роком.

За словами Світлани, левова частка людей бронюють номери в дешевих готелях або приїжджають з наметами.

"Я так втомилася від постійних військових літаків над головою, від постійних військових у місті, від поранених, від цих бідних людей, які тікають із переляканими очима, від військової техніки, яка кілька разів мало не розчавила мене", — наголосила жінка, коли згадала випадок, як БТР ледь не зіткнувся з її автівкою.

Рівень туризму до великої війни

Варто додати, що відкриття Кримського мосту у 2018 році значно покращив рівень туризму в окупованому півострові, адже росіяни могли спокійно їздити з території РФ на відпочинок.

Заборона на відпочинок для росіян

Проте після того, як російський диктатор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, багато західних країн заборонили в'їзд для російських туристів. Тому Крим вкотре став їхнім головним курортом.

"Люди їдуть до Криму, тому що Європа закрита і в Туреччині зараз дуже дорогі ціни. Де ще ми можемо відпочити? Сочі (місто-курорт в Росії) багатолюдне (і має) шалені ціни. Нам більше нікуди (їхати), тому люди їдуть до Криму", — сказала росіянка.

Водночас Керченський міст став мішенню для українських військових, тому спокійно відпочити в окупованому Криму росіянам вже не вийде.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про захист росіянами тимчасово окупованого Криму. За його словами, півострів стає менш захищеним. Це дозволить Україні повернути Крим.