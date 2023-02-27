Twitter консульства США в Милане "хакнули" и разместили флаги Украины и нацистского режима

Проблема была оперативно решена

Неизвестные сломали Twitter-аккаунт консульства США в Милане. Они опубликовали фотографию с флагами Украины и нацистского режима.

Об этом сообщает фактчекинг-проект DisinfoChronicle.

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Изображение уже удалили со страницы консульства США в Милане, однако скриншоты стали распространяться в социальных сетях.

Через несколько часов консульство США сообщило, что Twitter-аккаунт "испытал хакерскую атаку со стороны неизвестных лиц, которые несанкционированно изменили его содержимое".

"Проблема была оперативно решена. Мы работаем над установлением причин и причастных к взлому", — говорится в сообщении.

Илья аккаунт твиттер è stato interessato nelle scorse или da un attacco hacker da part di ignoti, che ne hanno modificato il contenuto in modo non autorizzato. Il problema è stato prontamente risolto. Stiamo lavorando para identificare la causa e gli autori dell'intrusione — US Consulate Milan (@USConsMilan) February 27, 2023

Напомним, в четверг, 24 февраля, прошла российская кибератака на ряд вебресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР.

Также мы писали, что недавно американская компания Google заявила о том, что Украина была практически под "постоянной цифровой атакой" российских хакеров, спонсируемых государством, после начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году. По сравнению с 2020 годом, количество атак увеличилось на 250%.