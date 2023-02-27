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Twitter консульства США в Мілані "хакнули" та розмістили прапори України та нацистського режиму

27 лютого 2023 23:11
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Twitter консульства США в Мілані "хакнули" та розмістили прапори України та нацистського режиму
Проблема була оперативно вирішена
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Невідомі зламали Twitter-акаунт консульства США в Мілані. Вони опублікували світлину з прапорами України та нацистського режиму.

Про це повідомляє фактчекінг-проєкт DisinfoChronicle.

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Деталі

Зображення вже видалили зі сторінки консульства США в Мілані, однак скриншоти почали поширювати у соціальних мережах.

Twitter-аккаунт консульства США в Милане

Через кілька годин консульство США повідомило, що Twitter-акаунт "зазнав хакерської атаки з боку невідомих осіб, які несанкціоновано змінили його вміст".

"Проблема була оперативно вирішена. Ми працюємо над встановленням причини та причетних до зламу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 24 лютого, відбулася російська кібератака на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому ввімкнули гімн СРСР.

Також ми писали, нещодавно американська компанія Google заявила про те, що Україна була практично під "постійною цифровою атакою" російських хакерів, які спонсорувала держава, після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилась на 250%.

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