Twitter консульства США в Мілані "хакнули" та розмістили прапори України та нацистського режиму

Проблема була оперативно вирішена

Невідомі зламали Twitter-акаунт консульства США в Мілані. Вони опублікували світлину з прапорами України та нацистського режиму.

Про це повідомляє фактчекінг-проєкт DisinfoChronicle.

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Зображення вже видалили зі сторінки консульства США в Мілані, однак скриншоти почали поширювати у соціальних мережах.

Через кілька годин консульство США повідомило, що Twitter-акаунт "зазнав хакерської атаки з боку невідомих осіб, які несанкціоновано змінили його вміст".

"Проблема була оперативно вирішена. Ми працюємо над встановленням причини та причетних до зламу", — йдеться в повідомленні.

Il nostro account Twitter è stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hanno modificato il contenuto in modo non autorizzato. Il problema è stato prontamente risolto. Stiamo lavorando per identificare la causa e gli autori dell'intrusione — US Consulate Milan (@USConsMilan) February 27, 2023

Нагадаємо, у четвер, 24 лютого, відбулася російська кібератака на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому ввімкнули гімн СРСР.

Також ми писали, нещодавно американська компанія Google заявила про те, що Україна була практично під "постійною цифровою атакою" російських хакерів, які спонсорувала держава, після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році. Порівняно з 2020 роком кількість атак збільшилась на 250%.