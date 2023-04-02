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Twitter намеренно снижает рейтинг постов о войне в Украине

2 апреля 2023 22:37
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Илон Маск
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Посты в Twitter, посвященные Украине и теме войны, имеют сниженный рейтинг. В то же время для аккаунта Маска прописана особая рекомендательная система, чтобы его твиты показывались как можно большему числу пользователей.

Пользователь под ником aakashg0 опубликовал большой тред, в котором в деталях проанализировал код рекомендательного алгоритма.

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Оказалось, что алгоритмы Twitter недолюбливают Украину и показываются в ленте гораздо реже, чем сообщения Илона Маска.

В частности, эксперт выяснил, что твиты, посвященные Украине, имеют пониженный рейтинг, а это значит, что пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте.

Отметим, что украинские пользователи неоднократно замечали, что их сообщения стали получать меньше охватов с тех пор, как Илон Маск завладел платформой в октябре прошлого года.

В исходном коде алгоритма нет упоминания, какой контент, связанный с Украиной, "недолюбливает" Twitter. Возможно, это контент, на который жалуются пользователи, или в котором содержатся жестокие кадры, а может быть вообще любой контент. Нехватка документации в коде и отсутствие комментариев со стороны разработчиков не разрешают точно определить причину таких алгоритмических решений.

Также пользователь обнаружил в коде другие странности: например, функцию, отслеживающую активность у твитов демократов, республиканцев и лично Илона Маска. Кроме того, для аккаунта владельца Twitter прописана особая рекомендательная система, чтобы показывать его твиты как можно большему числу людей.

Напомним, недавно из-за снижения популярности собственных сообщений уволил топ-инженера Twitter.

Недоволен текущей работой инженеров, Маск поручил сотрудникам отслеживать, сколько раз каждый из его твитов рекомендован.

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