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Twitter навмисно знижує рейтинг дописів про війну в Україні

2 квітня 2023 22:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ілон Маск
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Дописи у Twitter, які присвячені Україні і темі війни, мають знижений рейтинг. Водночас для акаунта ж самого Маска прописана особлива рекомендаційна система, щоб його твіти показувалися якомога більшій кількості користувачів.

Користувач під ніком aakashg0 опублікував великий тред, в якому в деталях проаналізував код рекомендаційного алгоритму.

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Виявилося, що алгоритми Twitter недолюблюють Україну і показуються в стрічці набагато рідше, чим дописи Ілона Маска. 

Зокрема, експерт з'ясував, що твіти, які присвячені Україні, мають знижений рейтинг, а це означає, що користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці.

Зазначимо, що українські користувачі неодноразово помічали, що їх дописи стали отримувати менше охоплень, відколи Ілон Маск заволодів платформою в жовтні минулого року.

У вихідному коді алгоритму немає згадки, який контент, пов'язаний з Україною, "недолюблює" Twitter. Можливо, це контент, на який скаржаться користувачі, або в якому містяться жорстокі кадри, а може бути, й взагалі будь-який контент. Нестача документації в коді та відсутність коментарів з боку розробників не дозволяють точно визначити причину таких алгоритмічних рішень.

Також користувач виявив в коді інші дивацтва: наприклад, функцію, яка відстежує активність у твітів демократів, республіканців і особисто Ілона Маска. Крім того, для акаунта власника Twitter прописана особлива рекомендаційна система, щоб показувати його твіти якомога більшій кількості людей.

Нагадаємо, нещодавно через зниження популярності власних дописів звільнив топ-інженера Twitter.

Незадоволений поточною роботою інженерів, Маск доручив співробітникам відстежувати, скільки разів кожен з його твітів рекомендований.

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