24 февраля год Несокрушимости. Акции в поддержку Украины по всему миру (ФОТО)

Акция на годовщину российского полномасштабного вторжения в Лондоне 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

В пятницу, 24 февраля, во многих странах мира прошли акции, посвященные поддержке Украины и годовщине полномасштабной, жестокой войны, которую начала россия против Украины. За этот год многие украинцы отдали свою жизнь за нашу свободу, поэтому всех их чествуют по всему миру.

Новини.LIVE показывает, как мир поддерживает Украину и ценит жертву, которую каждый день приносят наши люди, чтобы защитить свободу и демократию.

В канун годовщины российского вторжения в Лондоне дорогу у посольства россии покрасили в цвета украинского флага. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Лондон, 23 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Ливерпуль, 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Phil Noble

Лондон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Нью-Йорк, США, 23 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Irynka Hromotska

Нью-Йорк, США. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Нью-Йорк, США. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Берлин, Германия. 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Берлин. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Берлин. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Стамбул, Турция. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Тбилиси, Грузия. 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Белград, Сербия. 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Белград, Сербия. 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Фрагмент инсталляции "Встреча. Символ мира" в Риме. 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Париж. 23 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Токио, Япония. 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Issei Kato

Сидней, Австралия. 24 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Jaimi Joy