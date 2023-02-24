24 февраля год Несокрушимости. Акции в поддержку Украины по всему миру (ФОТО)

Во многих странах мира прошли акции на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину
В пятницу, 24 февраля, во многих странах мира прошли акции, посвященные поддержке Украины и годовщине полномасштабной, жестокой войны, которую начала россия против Украины. За этот год многие украинцы отдали свою жизнь за нашу свободу, поэтому всех их чествуют по всему миру.
Новини.LIVE показывает, как мир поддерживает Украину и ценит жертву, которую каждый день приносят наши люди, чтобы защитить свободу и демократию.
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