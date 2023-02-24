24 лютого рік Незламності. Акції на підтримку України по всьому світу (ФОТО)

У багатьох країнах світу пройшли акції на річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну
У п'ятницю, 24 лютого, у багатьох країнах світу пройшли акції, присвячені підтримці України та річниці повномасштабної, жорстокої війни, яку розпочала росія проти України. За цей рік багато українців віддали своє життя за нашу свободу, тож всіх їх вшановують по всьому світу.
Новини.LIVE показує, як світ підтримує Україну та цінує жертву, яку щодня приносять наші люди, аби захистити свободу та демократію.
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