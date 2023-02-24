24 лютого рік Незламності. Акції на підтримку України по всьому світу (ФОТО)

Акція на річницю російського повномасштабного вторгнення у Лондоні 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

У п'ятницю, 24 лютого, у багатьох країнах світу пройшли акції, присвячені підтримці України та річниці повномасштабної, жорстокої війни, яку розпочала росія проти України. За цей рік багато українців віддали своє життя за нашу свободу, тож всіх їх вшановують по всьому світу.

Новини.LIVE показує, як світ підтримує Україну та цінує жертву, яку щодня приносять наші люди, аби захистити свободу та демократію.

Напередодні річниці російського вторгнення у Лондоні дорогу біля посольства рф пофарбували в кольори українського прапора. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Лондон, 23 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Ліверпуль, 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Phil Noble

Лондон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Нью-Йорк, США, 23 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Irynka Hromotska

Нью-Йорк, США. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Нью-Йорк, США. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Берлін, Німеччина. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Берлін. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Берлін. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Стамбул, Туреччина. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Тбілісі, Грузія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze

Белград, Сербія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Белград, Сербія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Фрагмент інсталяції "Зустріч. Символ миру" в Римі. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Париж. 23 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Токіо, Японія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Issei Kato

Сідней, Австралія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Jaimi Joy