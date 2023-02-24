Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У багатьох країнах світу пройшли акції на річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну arrow

У багатьох країнах світу пройшли акції на річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну

24 лютого 2023 21:48
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
24 лютого рік Незламності. Акції на підтримку України по всьому світу (ФОТО)
Акція на річницю російського повномасштабного вторгнення у Лондоні 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У п'ятницю, 24 лютого, у багатьох країнах світу пройшли акції, присвячені підтримці України та річниці повномасштабної, жорстокої війни, яку розпочала росія проти України. За цей рік багато українців віддали своє життя за нашу свободу, тож всіх їх вшановують по всьому світу. 

Новини.LIVE показує, як світ підтримує Україну та цінує жертву, яку щодня приносять наші люди, аби захистити свободу та демократію.

Читайте також:
акціі на підтримку України
Напередодні річниці російського вторгнення у Лондоні дорогу біля посольства рф пофарбували в кольори українського прапора. Фото: REUTERS/Hannah McKay
акціі на підтримку України
Лондон, 23 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
акціі на підтримку України
Ліверпуль, 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Phil Noble
акціі на підтримку України
Лондон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
акціі на підтримку України
Нью-Йорк, США, 23 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Irynka Hromotska
акціі на підтримку України
Нью-Йорк, США. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
акціі на підтримку України
Нью-Йорк, США. Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
акціі на підтримку України
Берлін, Німеччина. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
акціі на підтримку України
Берлін. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
акціі на підтримку України
Берлін. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
акціі на підтримку України
Стамбул, Туреччина. Фото: REUTERS/Umit Bektas
акціі на підтримку України
Тбілісі, Грузія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze
акціі на підтримку України
Белград, Сербія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
акціі на підтримку України
Белград, Сербія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
акціі на підтримку України
Фрагмент інсталяції "Зустріч. Символ миру" в Римі. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Yara Nardi
акціі на підтримку України
Париж. 23 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
акціі на підтримку України
Токіо, Японія. 24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Issei Kato
акціі на підтримку України
Сідней, Австралія.  24 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Jaimi Joy
акціі на підтримку України
Навіть у москві біля пам'ятника Лесі Украінки відбувся одиночний пікет. Фото: REUTERS

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

22:28 Депутат у Румунії випадково показався голим на Zoom-конференції та подав у відставку: деталі

22:21 Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву рф, — Резніков

22:05 Атакують Україну ракетами? РФ вивела в море носій "Калібрів", а на аеродромах зосередили 13 винищувачів

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

21:48 У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

21:34 І він теж: в рф скаржаться, що штучний інтелект ненавидить "русскій мір"

21:33 У ЗСУ розповіли про співвідношення втрат на фронті рф та України

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

21:16 Внутрішні біженці заробляють менше середнього по Україні, — дослідження

Новина з відео

21:38 Ексклюзивні кадри: Зеленський показав, де живе вже рік

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Новина з відео

21:13 "Начебто наступ, а довблять по нас": аудіоперехоплення ГУР

Ексклюзив

19:30 "Вони нам не брати": яким був рік війни для одеситів

Новина з відео

19:02 Дружина зірки "Кварталу 95" Кошового опублікувала відео з архівними кадрами перших днів війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

Новина з відео

17:12 Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців

Новина з відео

16:42 Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Новина з відео

16:17 Несподіване тріо: Полякова, Трінчер та Позитив презентували спільну пісню "Шлях до перемоги"

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Ексклюзив

18:00 Білорусь може виготовляти "Шахеди" для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Актуальне по темі

None 24 Лютий 22:04

Депутат у Румунії випадково показався голим на Zoom-конференції та подав у відставку: деталі

None 24 Лютий 22:21

Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву рф, — Резніков

None 24 Лютий 22:06

Атакують Україну ракетами? РФ вивела в море носій "Калібрів", а на аеродромах зосередили 13 винищувачів

None 24 Лютий 08:59

Росія програла війну в Чорному морі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB