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В Бельгии мужчина "воскрес" на своих похоронах, чтобы проучить родных

14 июня 2023 22:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Бельгии мужчина "воскрес" на своих похоронах, чтобы проучить родных
Похороны. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Бельгии мужчина инсценировал свою смерть, а затем внезапно прилетел на похороны на вертолете. Сделал это для того, чтобы проучить свою семью, которая не выходила на связь.

Об этом сообщает The Times.

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Мужчина объяснил, что инсценировал свои похороны из-за того, что его родные редко с ним общались и не обращали на него внимания.

"То, что я вижу в своей семье, часто причиняет мне боль. Меня никогда никуда не приглашают. Меня никто не видит. Мы все удалились друг от друга. Я чувствовал себя недооцененным. Вот почему я хотел дать им жизненный урок и показать им, что вы не должны ждать, пока кто-то умрет, чтобы встретиться с ними", — сказал мужчина.

Отмечается, что помочь Бертену организовать его смерть помогли его жена и дочь.

Так, одна из дочерей помогла обмануть его подписчиков написав в Сети: "Почивай с миром, папа. Я никогда не перестану думать о тебе. Почему жизнь так несправедлива? Почему ты? Ты собирался стать дедушкой, и у тебя была вся жизнь впереди. Я тебя люблю! Мы тебя любим! Мы никогда не забудем тебя".

А похороны мужчина организовал в минувшие выходные в бельгийском городе Льежа. Как сильно удивились друзья и родственники, когда Бертен прибыл на свои похороны на вертолете.

Когда он вышел из самолета, почти все бросились, чтобы обнять его.

@el.tiktokeur2

Tu nous a eu je te le jure j etais en pleure moi et apres j ai eu le choc poto on t aime beaucoup ❤️@Ragnar_le_fou @Leclercq Philippe #fyp #pourtoii #fyp

♬ son original - Thomas faut

Напомним, недавно актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о жизни после смерти. По мнению звезды Терминатора, люди не встречаются на небесах.

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