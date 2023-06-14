В Бельгии мужчина "воскрес" на своих похоронах, чтобы проучить родных

Похороны. Фото: google.com

В Бельгии мужчина инсценировал свою смерть, а затем внезапно прилетел на похороны на вертолете. Сделал это для того, чтобы проучить свою семью, которая не выходила на связь.

Об этом сообщает The Times.

Читайте также:

Детали инсценированных похорон

Мужчина объяснил, что инсценировал свои похороны из-за того, что его родные редко с ним общались и не обращали на него внимания.

"То, что я вижу в своей семье, часто причиняет мне боль. Меня никогда никуда не приглашают. Меня никто не видит. Мы все удалились друг от друга. Я чувствовал себя недооцененным. Вот почему я хотел дать им жизненный урок и показать им, что вы не должны ждать, пока кто-то умрет, чтобы встретиться с ними", — сказал мужчина.

Отмечается, что помочь Бертену организовать его смерть помогли его жена и дочь.

Так, одна из дочерей помогла обмануть его подписчиков написав в Сети: "Почивай с миром, папа. Я никогда не перестану думать о тебе. Почему жизнь так несправедлива? Почему ты? Ты собирался стать дедушкой, и у тебя была вся жизнь впереди. Я тебя люблю! Мы тебя любим! Мы никогда не забудем тебя".

А похороны мужчина организовал в минувшие выходные в бельгийском городе Льежа. Как сильно удивились друзья и родственники, когда Бертен прибыл на свои похороны на вертолете.

Когда он вышел из самолета, почти все бросились, чтобы обнять его.

Напомним, недавно актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о жизни после смерти. По мнению звезды Терминатора, люди не встречаются на небесах.