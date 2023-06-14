В Бельгии мужчина "воскрес" на своих похоронах, чтобы проучить родных
В Бельгии мужчина инсценировал свою смерть, а затем внезапно прилетел на похороны на вертолете. Сделал это для того, чтобы проучить свою семью, которая не выходила на связь.
Об этом сообщает The Times.
Детали инсценированных похорон
Мужчина объяснил, что инсценировал свои похороны из-за того, что его родные редко с ним общались и не обращали на него внимания.
"То, что я вижу в своей семье, часто причиняет мне боль. Меня никогда никуда не приглашают. Меня никто не видит. Мы все удалились друг от друга. Я чувствовал себя недооцененным. Вот почему я хотел дать им жизненный урок и показать им, что вы не должны ждать, пока кто-то умрет, чтобы встретиться с ними", — сказал мужчина.
Отмечается, что помочь Бертену организовать его смерть помогли его жена и дочь.
Так, одна из дочерей помогла обмануть его подписчиков написав в Сети: "Почивай с миром, папа. Я никогда не перестану думать о тебе. Почему жизнь так несправедлива? Почему ты? Ты собирался стать дедушкой, и у тебя была вся жизнь впереди. Я тебя люблю! Мы тебя любим! Мы никогда не забудем тебя".
А похороны мужчина организовал в минувшие выходные в бельгийском городе Льежа. Как сильно удивились друзья и родственники, когда Бертен прибыл на свои похороны на вертолете.
Когда он вышел из самолета, почти все бросились, чтобы обнять его.
@el.tiktokeur2
Tu nous a eu je te le jure j etais en pleure moi et apres j ai eu le choc poto on t aime beaucoup ❤️@Ragnar_le_fou @Leclercq Philippe #fyp #pourtoii #fyp♬ son original - Thomas faut
Напомним, недавно актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что думает о жизни после смерти. По мнению звезды Терминатора, люди не встречаются на небесах.