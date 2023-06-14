У Бельгії чоловік "воскрес" на своєму похороні, щоб провчити рідних
У Бельгії чоловік інсценував свою смерть, а потім раптово прилетів на похорон на гелікоптері. Зробив це задля того, аби провчити свою сім'ю, яка не виходила на зв'язок.
Про це повідомляє The Times.
Деталі інсценізованого похорону
Чоловік пояснив, що інсценізував свій похорон через те, що його рідні рідко з ним спілкувались та не звертали на нього уваги.
"Те, що я бачу у своїй сім'ї, часто завдає мені біль. Мене ніколи нікуди не запрошують. Мене ніхто не бачить. Ми всі віддалилися одне від одного. Я почувався недооціненим. Ось чому я хотів дати їм життєвий урок і показати їм, що ви не повинні чекати, поки хтось помре, щоб зустрітися з ними", — сказав чоловік.
Зазначається, що допомогти Бертену організувати його "смерть" допомогли його дружина та дочка.
Так, одна з доньок допомогла обдурити його підписників написавши в Мережі: "Спочивай з миром, тату. Я ніколи не припиню думати про тебе. Чому життя таке несправедливе? Чому ти? Ти збирався стати дідусем, і в тебе було все життя попереду. Я тебе люблю! Ми тебе любимо! Ми ніколи не забудемо тебе".
А похорони чоловік організував минулих вихідних у бельгійському місті Льєжа. Як сильно здивувались друзі та родичі, коли Бертен прибув на свій похорон на гелікоптері.
Коли він вийшов з літака, майже усі кинулись, шоб обійняти його.
@el.tiktokeur2
Tu nous a eu je te le jure j etais en pleure moi et apres j ai eu le choc poto on t aime beaucoup ❤️@Ragnar_le_fou @Leclercq Philippe #fyp #pourtoii #fypシ♬ son original - Thomas faut
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