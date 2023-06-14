У Бельгії чоловік "воскрес" на своєму похороні, щоб провчити рідних

Похорони. Фото: google.com

У Бельгії чоловік інсценував свою смерть, а потім раптово прилетів на похорон на гелікоптері. Зробив це задля того, аби провчити свою сім'ю, яка не виходила на зв'язок.

Про це повідомляє The Times.

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Деталі інсценізованого похорону

Чоловік пояснив, що інсценізував свій похорон через те, що його рідні рідко з ним спілкувались та не звертали на нього уваги.

"Те, що я бачу у своїй сім'ї, часто завдає мені біль. Мене ніколи нікуди не запрошують. Мене ніхто не бачить. Ми всі віддалилися одне від одного. Я почувався недооціненим. Ось чому я хотів дати їм життєвий урок і показати їм, що ви не повинні чекати, поки хтось помре, щоб зустрітися з ними", — сказав чоловік.

Зазначається, що допомогти Бертену організувати його "смерть" допомогли його дружина та дочка.

Так, одна з доньок допомогла обдурити його підписників написавши в Мережі: "Спочивай з миром, тату. Я ніколи не припиню думати про тебе. Чому життя таке несправедливе? Чому ти? Ти збирався стати дідусем, і в тебе було все життя попереду. Я тебе люблю! Ми тебе любимо! Ми ніколи не забудемо тебе".

А похорони чоловік організував минулих вихідних у бельгійському місті Льєжа. Як сильно здивувались друзі та родичі, коли Бертен прибув на свій похорон на гелікоптері.

Коли він вийшов з літака, майже усі кинулись, шоб обійняти його.

Нагадаємо, нещодавно актор Арнольд Шварценеггер розповів, що думає про життя після смерті. На думку зірки "Термінатора", люди не зустрічаються на небесах.