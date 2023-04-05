В Белгороде не будут проводить парад 9 мая: при чем здесь Украина

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что проводить парад на 9 мая в регионе не будет. По его словам, это обусловлено нынешней обстановкой и нежеланием "провоцировать врага".

Об этом заявил Гладков, передает росСМИ.

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"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника. Относительно салюта и шествия "Бессмертный полк" — рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное — это безопасность", — сказал Гладков.

Он подчеркнул, что рисковать людьми никто не будет.

Белгородская область стала первой, власти которой объявили об отмене парада в этом году.

Напомним, вечером 30 марта в российском Белгороде произошел очередной "хлопок". В центре города раздалось девять мощных взрывов.

Также мы писали, что недавно в российском Белгороде произошел взрыв на газонасосной станции. Известно о повреждении самодельным беспилотником с взрывчаткой газопровода и резервуара для голубого топлива.

Добавим, 22 марта губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков в очередной раз заявил о якобы обстреле со стороны ВСУ. В результате взрывов есть разрушение, также известно об одном погибшем.