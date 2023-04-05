У Бєлгороді не будуть проводити парад 9 травня: до чого тут Україна

В'ячеслав Гладков

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що проводити парад на 9 травня в регіоні не будуть. За його словами, це зумовлено нинішньою обстановкою і небажанням "провокувати ворога".

Про це заявив Гладков, передає росЗМІ.

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"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоб не провокувати противника. Щодо салюту та ходи "Безсмертний полк" — розглянемо це питання на найближчому засіданні оперативного штабу. Головне — це безпека", — сказав Гладков.

Він наголосив, що ризикувати людьми ніхто не буде.

Бєлгородська область стала першою, влада якої оголосила про скасування параду у цьому році.

Нагадаємо, ввечері 30 березня у російському Бєлгороді сталася чергова "бавовна". У центрі міста пролунало дев'ять потужних вибухів.

Також ми писали, що нещодавно у російському Бєлгороді стався вибух на газонасосній станції. Відомо про пошкодження саморобним безпілотником із вибухівкою газопроводу та резервуару для блакитного палива.

Додамо, 22 березня губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков вчергове заявив про нібито обстріл з боку ЗСУ. Внаслідок вибухів є руйнування, також відомо про одного загиблого.