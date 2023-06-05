В Белгороде горит энергетический объект

Горит энергетический объект. Фото: Google

В Белгородской области загорелся энергетический объект. По предварительным данным, причиной возгорания стал бесплотник.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что горит энергетический объект. Причина — взрывчатка, сброшенная с БпЛА.

Известно, что сейчас на объекте работают спасательные службы. Предварительно, жертв нет.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Они предлагают ему провести переговоры.

Военные предложили Гладкову обменять двух пленных на несколько минут общения в храме. Они отметили, что в ходе переговоров оружия не будет.