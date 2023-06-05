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У Бєлгороді палає енергетичний об'єкт

5 червня 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Бєлгороді палає енергетичний об'єкт
Палає енергетичний о'єкт. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Бєлгородській області зайнявся енергетичний об'єкт. За попередніми даними, причиною займання став безплотник.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що палає енергетичний об'єкт. Причина —вибухівка, що скинув БпЛА. 

Відомо, що зараз там працюють рятувальні служби. Попередньо, жертв немає.

Нагадаємо, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони пропонують йому провести переговори.

Військові запропонували Гладкову обміняти двох полонених на декілька хвилин спілкування в храмі. Вони зазначили, що під час переговорів зброї не буде. 

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