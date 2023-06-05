У Бєлгороді палає енергетичний об'єкт

Палає енергетичний о'єкт. Фото: Google

У Бєлгородській області зайнявся енергетичний об'єкт. За попередніми даними, причиною займання став безплотник.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що палає енергетичний об'єкт. Причина —вибухівка, що скинув БпЛА.

Відомо, що зараз там працюють рятувальні служби. Попередньо, жертв немає.

Нагадаємо, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Вони пропонують йому провести переговори.

Військові запропонували Гладкову обміняти двох полонених на декілька хвилин спілкування в храмі. Вони зазначили, що під час переговорів зброї не буде.