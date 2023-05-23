В Белгороде прогремел взрыв: детали

Взрывы в Белгороде. Иллюстративное фото: российские СМИ

В Белгороде в России произошел громкий взрыв. В результате в небо поднимается черный дым, а на место спешат машины скорой помощи.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Взрыв в Белгороде

Отмечается, что есть вероятность того, что "прилет" произошел по зданию ФСБ, расположенному в центре города.

На улице бегают в панике местные жители, а на место событий съезжаются скорые.

Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Обновлено 00:20. Сообщается, что в Белгороде атаковали здание МВД РФ беспилотником.

Напомним, что в Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова раздались взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу.