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В Белгороде прогремел взрыв: детали

23 мая 2023 00:17
обновлено: 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Белгороде прогремел взрыв: детали
Взрывы в Белгороде. Иллюстративное фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Белгороде в России произошел громкий взрыв. В результате в небо поднимается черный дым, а на место спешат машины скорой помощи.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что есть вероятность того, что "прилет" произошел по зданию ФСБ, расположенному в центре города.

На улице бегают в панике местные жители, а на место событий съезжаются скорые.

Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Обновлено 00:20. Сообщается, что в Белгороде атаковали здание МВД РФ беспилотником.

Напомним, что в Белгородской области в понедельник, 22 мая, снова раздались взрывы. Местные соцсети заявляют о том, что украинские танки якобы пересекли границу.

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