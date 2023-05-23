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У Бєлгороді прогримів вибух: деталі

23 травня 2023 00:17
оновлено: 00:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Бєлгороді прогримів вибух: деталі
Вибухи в Бєлгороді. Ілюстративне фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Бєлгороді, що в Росії, стався гучний вибух. У результаті в небо підіймається чорний дим, а на місце поспішають машини швидкої допомоги.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибух у Бєлгороді

Зазначається, що є ймовірність того, що "приліт" стався по будівлі ФСБ, що розташована в центрі міста.

На вулиці бігають в паніці місцеві жителі, а на місце подій з'їжджаються швидкі.

Інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає.

Оновлено 00:20. Повідомляється, що у Бєлгороді атакували будівлю МВС РФ безпілотником.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон.

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