У Бєлгороді прогримів вибух: деталі

Вибухи в Бєлгороді. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

У Бєлгороді, що в Росії, стався гучний вибух. У результаті в небо підіймається чорний дим, а на місце поспішають машини швидкої допомоги.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вибух у Бєлгороді

Зазначається, що є ймовірність того, що "приліт" стався по будівлі ФСБ, що розташована в центрі міста.

На вулиці бігають в паніці місцеві жителі, а на місце подій з'їжджаються швидкі.

Інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає.

Оновлено 00:20. Повідомляється, що у Бєлгороді атакували будівлю МВС РФ безпілотником.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон.