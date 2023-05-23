У Бєлгороді прогримів вибух: деталі
У Бєлгороді, що в Росії, стався гучний вибух. У результаті в небо підіймається чорний дим, а на місце поспішають машини швидкої допомоги.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вибух у Бєлгороді
Зазначається, що є ймовірність того, що "приліт" стався по будівлі ФСБ, що розташована в центрі міста.
На вулиці бігають в паніці місцеві жителі, а на місце подій з'їжджаються швидкі.
Інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає.
Оновлено 00:20. Повідомляється, що у Бєлгороді атакували будівлю МВС РФ безпілотником.
Нагадаємо, що в Бєлгородській області у понеділок, 22 травня, знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про те, що українські танки нібито перетнули кордон.