В Белгороде нашли новую бомбу: объявлена масштабная эвакуация

Власти Белгорода решают эвакуировать жителей. Фото: российские Telegram-каналы

В российском Белгороде недалеко от места взрыва бомбы с российского самолета обнаружили новый "взрывоопасный предмет". В результате этого в городе проводят масштабную эвакуацию.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров", — сказал Гладков.

По его словам, это более трех тысяч человек.

Власти Белгорода решают эвакуировать жителей. Фото: российские Telegram-каналы

Власти Белгорода решают эвакуировать жителей. Фото: российские Telegram-каналы

Власти Белгорода решают эвакуировать жителей. Фото: российские Telegram-каналы 1/3 _ 3

Сообщается, что людей вывезут в места, где есть вода и питание. На это было выделено 90 единиц транспорта.

Как сообщают российские СМИ, обнаруженный в Белгороде боеприпас — это бомба ФАБ-500. Ее должны перевезти на полигон и взорвать.

Боеприпас, обнаруженный в Белгороде. Фото: росСМИ

Напомним, вечером 20 апреля, в российском городе Белгород произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Позже Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса", — говорят в ведомстве.