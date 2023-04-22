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В Белгороде нашли новую бомбу: объявлена масштабная эвакуация

22 апреля 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Белгороде нашли новую бомбу: объявлена масштабная эвакуация
Власти Белгорода решают эвакуировать жителей. Фото: российские Telegram-каналы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В российском Белгороде недалеко от места взрыва бомбы с российского самолета обнаружили новый "взрывоопасный предмет". В результате этого в городе проводят масштабную эвакуацию.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Саперами был найден взрывоопасный предмет. Взрывотехники Минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров", — сказал Гладков.

По его словам, это более трех тысяч человек.

  • Власти Белгорода решают эвакуировать жителей. Фото: российские Telegram-каналы
  • Власти Белгорода решают эвакуировать жителей. Фото: российские Telegram-каналы
  • Власти Белгорода решают эвакуировать жителей. Фото: российские Telegram-каналы
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Сообщается, что людей вывезут в места, где есть вода и питание. На это было выделено 90 единиц транспорта.

Как сообщают российские СМИ, обнаруженный в Белгороде боеприпас — это бомба ФАБ-500. Ее должны перевезти на полигон и взорвать.

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Боеприпас, обнаруженный в Белгороде. Фото: росСМИ

Напомним, вечером 20 апреля, в российском городе Белгород произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Позже Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

"Вечером 20 апреля во время выполнения полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород состоялось внештатное собрание авиационного боеприпаса", — говорят в ведомстве.

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