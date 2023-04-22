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У Бєлгороді знайшли нову бомбу: оголошено масштабну евакуацію

22 квітня 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Бєлгороді знайшли нову бомбу: оголошено масштабну евакуацію
Влада Бєлгорода вирішує евакуювати жителів. Фото: російські Telegram-канали
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російському Бєлгороді неподалік місця вибуху бомби з російського літака виявили новий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок цього у місті проводять масштабну евакуацію.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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"Саперами був знайдений вибухонебезпечний предмет. Вибухотехніки Міноборони РФ ухвалили рішення знешкодити його на полігоні. Оперативним штабом ухвалено рішення провести евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів", — сказав Гладков.

За його словами, це понад три тисячі осіб.

  • Влада Бєлгорода вирішує евакуювати жителів. Фото: російські Telegram-канали
  • Влада Бєлгорода вирішує евакуювати жителів. Фото: російські Telegram-канали
  • Влада Бєлгорода вирішує евакуювати жителів. Фото: російські Telegram-канали
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Повідомляється, що людей вивезуть у місця, де є вода та харчування. На це виділили 90 одиниць транспорту.

Як повідомляють російські ЗМІ, виявлений у Бєлгороді боєприпас — це бомба ФАБ-500. Її мають перевезти на полігон та підірвати. 

граната
Боєприпас, який виявили у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Згодом Міноборони РФ визнало, що у Бєлгороді впав їх боєприпас.

"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний сход авіаційного боєприпасу", — кажуть у відомстві.

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