Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Белгородской области работник ДПС случайно расстрелял авто мобилизованного arrow

В Белгородской области работник ДПС случайно расстрелял авто мобилизованного

5 июня 2023 11:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Белгородской области работник ДПС случайно расстрелял авто мобилизованного
Военный билет мобилизованного. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Белгородской области представители ДПС случайно ранили молодого военнослужащего в процессе попытки остановить автомобиль, в котором он находился. Сотрудники ДПС выстрелили в автомобиль восемь раз.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Детали инцидента в Белгородской области

Сотрудники полиции обратили внимание на белую "ВАЗ-21010", когда она проезжала мимо небольшого населенного пункта под названием Крутой Лог. Информация о подозрительной машине была распространена ранее, поэтому они решили принять меры и попытались остановить автомобиль. Но вместо того, чтобы подчиниться, водитель ускорился и проехал мимо полицейских. В ответ на это началась гонка.

В ходе преследования, сотрудники ДПС начали обстрел авто, последний выстрел пробил колесо и вынудил машину остановиться.

Когда полицейские подошли к остановившемуся автомобилю, они обнаружили, что внутри находился 22-летний военнослужащий из Пскова, который был мобилизован недавно. Он был ранен одной из пуль, прошедшей сквозь корпус автомобиля. Немедленно была вызвана медицинская помощь и молодой человек был доставлен в ближайшую больницу.

Водитель "десятки" оказался более удачливым — его не задела ни одна из пуль. Он был оштрафован за игнорирование указаний полицейских в ходе инцидента.

Напомним, что телеком-провайдеры попали под российский обстрел в Херсонской области. Специалисты не растерялись и даже спасли раненую женщину.

Оккупанты обстреливали Юг из авиации. Бригада местного провайдера восстанавливала связь в Станиславе. В результате российской атаки пострадали гражданские и автомобиль провайдеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас