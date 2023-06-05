В Белгородской области работник ДПС случайно расстрелял авто мобилизованного

Военный билет мобилизованного. Фото: росСМИ

В Белгородской области представители ДПС случайно ранили молодого военнослужащего в процессе попытки остановить автомобиль, в котором он находился. Сотрудники ДПС выстрелили в автомобиль восемь раз.

Об этом сообщают местные СМИ.

Читайте также:

Детали инцидента в Белгородской области

Сотрудники полиции обратили внимание на белую "ВАЗ-21010", когда она проезжала мимо небольшого населенного пункта под названием Крутой Лог. Информация о подозрительной машине была распространена ранее, поэтому они решили принять меры и попытались остановить автомобиль. Но вместо того, чтобы подчиниться, водитель ускорился и проехал мимо полицейских. В ответ на это началась гонка.

В ходе преследования, сотрудники ДПС начали обстрел авто, последний выстрел пробил колесо и вынудил машину остановиться.

Когда полицейские подошли к остановившемуся автомобилю, они обнаружили, что внутри находился 22-летний военнослужащий из Пскова, который был мобилизован недавно. Он был ранен одной из пуль, прошедшей сквозь корпус автомобиля. Немедленно была вызвана медицинская помощь и молодой человек был доставлен в ближайшую больницу.

Водитель "десятки" оказался более удачливым — его не задела ни одна из пуль. Он был оштрафован за игнорирование указаний полицейских в ходе инцидента.

Напомним, что телеком-провайдеры попали под российский обстрел в Херсонской области. Специалисты не растерялись и даже спасли раненую женщину.

Оккупанты обстреливали Юг из авиации. Бригада местного провайдера восстанавливала связь в Станиславе. В результате российской атаки пострадали гражданские и автомобиль провайдеров.